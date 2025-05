Esposa de Greivin Morgan frenó en seco a mujer que le dijo que huyera del parto natural

Greivin Morgan y su esposa, Sheiris Montero, están a pocos días de conocer a su primera hija, Sahel. Fotografía: Instagram Sheiris Montero. (Instagram/Instagram)

Greivin Morgan y su esposa, Sheiris Montero, están a días de conocer a Sahel, su primera hija, una bebé que nacerá por parto natural, según comunicó la nueva mamita hace unas semanas.

Sin embargo, hay gente que recomendó a Montero huir del parto vaginal, una opinión que la influencer frenó en seco este jueves al responderle a una mujer que le sugirió cambiar de parecer e irse por una cesárea.

“No es por meterte miedo, pero uno cuando es parto natural casi conoce a Dios, si tienes la posibilidad de operarte, te aconsejo que lo hagas. Te lo dice una mamá que pasó por parto natural y quedó curada”, escribió la seguidora a la esposa del exparticipante de Dancing with the Stars.

Aunque la mujer advirtió a Sheiris en buen plan y sin polémicas, a la guapa esposa de Morgan no le gustó para nada el consejo, de ahí que le respondió públicamente a través de un mensaje en sus redes.

“Así como estos y peores he recibido varios mensajes que pueden venir con una ‘buena intención’, pero qué inoportunos e innecesarios son en estos momentos. Gracias a Dios soy una persona emocional, mental y espiritualmente fuerte y sé que cada experiencia es diferente y que Dios tiene todo bajo control y será su voluntad.

“Solo les digo: no podemos andar transmitiendo temores o traumas propios a otros. Si no tienen nada bueno que decir, no lo digan y si su experiencia fue difícil, solo manden linda energía y oren por esa persona para que le vaya mejor que a ustedes”, agregó Sheiris.

Sheiris Montero llegó a los nueve meses de embarazo a inicios de esta semana. Fotografía: Instagram Sheiris Montero. (Instagram/Instagram)

Sheiris ya está en la recta final de su embarazo, pues a inicios de esta semana llegó a los 9 meses de gestación, de ahí que ya tiene todo prácticamente listo para salir corriendo cuando Sahel ya “exija” su llegada a este mundo.

