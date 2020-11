“Cada vez que le escribe a Henry es para ofenderme. Le pasa poniendo que por qué está conmigo, yo tengo todos los mensajes, todos los audios de ella de todo lo que me ha enviado y ya no me voy a quedar más callada. No soy de publicar nada, mi vida privada siempre la he tenido muy callada, pero ya es demasiado. Ya llegué al tope con esta mujer que es demasiado complicada”, dijo.