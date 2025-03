Esposa de Hernán Medford asegura que teme por su vida al recibir amenazas

Ingrid Solís, aún esposa de Hernán Medford, contó que ha estado recibiendo amenazas en sus redes sociales. (Instagram)

Ingrid Solís, aún esposa del exfutbolista Hernán Medford, aseguró que teme por su vida luego de recibir una serie de amenazas en sus redes sociales.

La exreina de belleza publicó que hasta se siente acosada por la cantidad de mensajes ofensivos que ha recibido en estos últimos días.

Y es que resulta que a ella la están vinculando con una agencia de viajes que canceló varios viajes a Brasil y que habría estafado a mucha gente.

Ingrid se encargaba de promocionar dicha agencia, por lo que algunos de los afectados le están reclamando la devolución de su dinero.

LEA MÁS: Ingrid Solís revela cómo está su corazón tras divorcio de Hernán Medford

De hecho, tuvo que hacer un video aclarando que ella solo prestó su imagen como influencer y que no forma parte de la organización de los viajes.

“Estoy recibiendo mensajes amenazantes, ofensivos, contra mi persona, diciéndome: ‘ladrona, estafadora, que disfrute la plata, que me alcance la plata para el botox’, un montón de cosas que yo no tengo culpa. Yo no he recibido dinero de nadie, yo no formo parte de la organización, ni de la agencia de viajes, yo simplemente puse mi imagen porque es una persona de confianza que no me va a robar a mí, no le va a robar a nadie”, aclaró en sus redes.

Estos son algunos de los mensajes que está recibiendo la aún esposa de Hernán Medford. (redes/Instagram)

Ella asegura que también se vio afectada porque también pretendía viajar a Brasil, viaje que la tenía muy ilusionada, pero que confía en que a todos les van a devolver su dinero.

A raíz de esto también ha recibido varios mensaje donde la tratan de “muerta de hambre” y “ladrona”, por lo que siente que ya la situación se salió de control.

“De verdad temo por mi vida y la de mi familia”, publicó junto a varios pantallazos de los mensajes que le llegan.

Ingrid Solís aclara que no pertenece a agencia de viajes que canceló vuelos a Brasil

LEA MÁS: Matrimonio de Hernán Medford e Ingrid Solís sucumbió un año después de que estuvo en boca de muchos

Cabe recordar que Ingrid también está en medio de su proceso de divorcio de Medford, del que se separó a finales del 2024 tras contraer matrimonio en octubre de 2021.