Esposa de Hernán Medford desmiente que Marilin Gamboa sea la tercera en discordia

La modelo Ingrid Solís y el futbolista Hernán Medford desmienten que Marilin Gamboa sea la culpable de su crisis matrimonial. Foto: Jorge Navarro

La crisis matrimonial que estarían enfrentando el exfutbolista Hernán Medford y la modelo Ingrid Solís sigue dando de qué hablar.

En las últimas horas en redes sociales surgió el chisme de que la expresentadora de 7 Estrellas Marilin Gamboa sería la culpable de que la pareja se distanciara y pensaran en separarse.

Y es que una página de chismes de la farándula publicó este sábado que Solís se habría enojado con su esposo porque éste entabló una relación muy cercana con Gamboa.

Sin embargo, ambos aseguraron al youtuber Diego Bravo que dicha información es falsa y que no hay ninguna tercera persona en discordia entre ellos.

“Este rumor que circula es totalmente falso, no hay ninguna tercera persona involucrada en la situación. No tengo el placer de conocer a Marilin Gamboa, pero estoy segura que es una gran mujer, con principios y valores, y no es justo que se involucre a ella en esta situación”, le contestó la exreina de belleza a Bravo por medio de un mensaje de texto.

Por su parte, el exentrenador de fútbol le respondió al creador de contenido que Marilin “no es ni mi amiga”, pero que igual la respeta mucho y lamenta que la hayan involucrado en el tema.

Lo que sí evidenció el exdelantero de la Selección Nacional es que están teniendo problemas de pareja, pero que están tratando de solucionar las cosas.

“Y a parte, si tengo una diferencia con mi esposa no involucra terceras personas, es más, este fin de semana pasamos juntos, estamos tratando de arreglar las diferencias como gente madura”, le respondió Hernán a Diego.

Medford, además, le escribió a Bravo que su madre padece del corazón y que está pensando en presentar una denuncia formal contra la dueña de la página por “insinuar cosas sin fundamento involucrando el nombre de una persona que no es ni mi amiga”.

La misma Marilin Gamboa también le aclaró al youtuber que no tenía nada que ver con Medford.

La pareja estuvo este fin de semana en la playa con sus amigas Karol Uzaga y Johanna García y sus respectivos esposos, pero en ningún momento compartieron alguna foto o videos juntos.