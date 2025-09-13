Farándula

Esposa de Joel Campbell contó cuál era su mayor complejo y cómo hizo para superarlo

Fernanda Mora suele contar muchas intimidades en sus redes sociales

Por Silvia Núñez
Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell.
Fernanda Mora es la esposa del futbolista Joel Campbell. (redes/Instagram)

La esposa de Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, reveló cuál era su mayor complejo, pero que ya aprendió a aceptarse y amarse así.

Ella estaba en el gimnasio y se empezó a grabar frente a un espejo y explicó que antes no le gustaba andar en enagua o en short por su celulitis.

“Por muchos años o quizá por mucho tiempo me acomplejó y quizá no me ponía tantas faldas o short, pero todas tenemos celulitis en algún grado, por decirlo así. Yo también tengo bastante y, bueno, es parte mí”, dijo mientras mostraba sus piernas.

Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell.
La madre de los tres hijos del jugador de la Selección Nacional agregó que después comprendió que las marcas en sus piernas son parte de su cuerpo y que debe amarse tal y como es, porque no hay mujer perfecta.

“Aparte de que hay muchas cosas que van cambiando con la edad y con el ser mamá, tengo tres hijos, entonces el cuerpo va cambiando un poco. Gracias a Dios, tengo salud, que eso es lo importante”, recalcó.

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, mostró su mayor complejo

Fer agregó que sabe que, a veces, cuesta aceptarse, pero que en vez de quejarse, las mujeres deberían motivarse, amarse y agradecer por la salud porque esos pequeños detalles no son importantes.

