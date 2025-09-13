Esposa de Joel Campbell contó cuál era su mayor complejo y cómo hizo para superarlo

Fernanda Mora es la esposa del futbolista Joel Campbell. (redes/Instagram)

La esposa de Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, reveló cuál era su mayor complejo, pero que ya aprendió a aceptarse y amarse así.

Fernanda Mora suele contar muchas intimidades en sus redes sociales y en estos días admitió que antes era muy acomplejada.

Ella estaba en el gimnasio y se empezó a grabar frente a un espejo y explicó que antes no le gustaba andar en enagua o en short por su celulitis.

“Por muchos años o quizá por mucho tiempo me acomplejó y quizá no me ponía tantas faldas o short, pero todas tenemos celulitis en algún grado, por decirlo así. Yo también tengo bastante y, bueno, es parte mí”, dijo mientras mostraba sus piernas.

Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell, contó que antes era muy acomplejada y no le gustaba mostrar sus piernas. (redes/Instagram)

La madre de los tres hijos del jugador de la Selección Nacional agregó que después comprendió que las marcas en sus piernas son parte de su cuerpo y que debe amarse tal y como es, porque no hay mujer perfecta.

LEA MÁS: (Video) La esposa de Joel Campbell reveló el lujo que disfrutan en su casa y no va a creerlo

“Aparte de que hay muchas cosas que van cambiando con la edad y con el ser mamá, tengo tres hijos, entonces el cuerpo va cambiando un poco. Gracias a Dios, tengo salud, que eso es lo importante”, recalcó.

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, mostró su mayor complejo

Fer agregó que sabe que, a veces, cuesta aceptarse, pero que en vez de quejarse, las mujeres deberían motivarse, amarse y agradecer por la salud porque esos pequeños detalles no son importantes.

LEA MÁS: Esposa de Joel Campbell reveló cuál es la nacionalidad de sus tres hijos