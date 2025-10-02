Farándula

Esposa de Jonathan Moya se deshace de su vestido de novia con emociones encontradas

Joseline Valverde “sacó de su casa” el hermosísimo vestido blanco con que se casó el 28 de diciembre pasado

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Jonathan Moya
Jonathan Moya y Joseline Valverde se casaron el 28 de diciembre pasado. Fotografía: Instagram Joseline Valverde. (Instagram/Instagram)

A tres meses de celebrar el primer aniversario de su boda con Jonathan Moya, Joseline Valverde se deshizo del hermosísimo vestido blanco que lució cuando se casó.

LEA MÁS: Esposa de Jonathan Moya ya está sufriendo por viaje del jugador al otro lado del mundo

El exdelantero de Liga Deportiva Alajuelense y la maquillista se convirtieron en esposos el 28 de diciembre del 2024.

Valverde se despidió este miércoles de la especial prenda con un mensaje que mezcló recuerdos y emociones, y que lo hizo público en Instagram.

“¡Qué duro despedirme de ellos! Pero harán feliz a otra novia, así como me hicieron sentir la mujer más feliz y bella el día de mi boda”, afirmó la guapa con una foto en la que aparece con el vestido en su mano, dándole el último adiós.

Jonathan Moya
Así de espectacular se veía Joseline Valverde el día de su boda con Jonathan Moya. Fotografía: Instagram Joseline Valverde. (Instagram/Instagram)

Joseline reconoció que deshacerse del atuendo que lució en uno de los días más importantes de su vida no es fácil y hasta mencionó que está en duelo.

LEA MÁS: Así de lujosa fue la boda de Jonathan Moya y Joseline Valverde

“Nadie habla del duelo, de despedirse de tu vestido”, refirió.

Jonathan Moya
Joseline Valverde se despidió con este nostálgico mensaje del vestido de novia con que se casó con Jonathan Moya. Fotografía: Instagram Joseline Valverde. (Instagram/Instagram)

La guapa está más nostálgica que nunca porque Jonathan está viviendo en Arabia Saudita, ya que fue fichado por un año por el equipo Al-Bukiryah, de la segunda división de ese país.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Joseline ValverdeJonathan Moyajugadores costarricensesfútbol internacionalLiga Deportiva Alajuelense
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.