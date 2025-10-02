Esposa de Jonathan Moya se deshace de su vestido de novia con emociones encontradas

Jonathan Moya y Joseline Valverde se casaron el 28 de diciembre pasado. Fotografía: Instagram Joseline Valverde. (Instagram/Instagram)

A tres meses de celebrar el primer aniversario de su boda con Jonathan Moya, Joseline Valverde se deshizo del hermosísimo vestido blanco que lució cuando se casó.

LEA MÁS: Esposa de Jonathan Moya ya está sufriendo por viaje del jugador al otro lado del mundo

El exdelantero de Liga Deportiva Alajuelense y la maquillista se convirtieron en esposos el 28 de diciembre del 2024.

Valverde se despidió este miércoles de la especial prenda con un mensaje que mezcló recuerdos y emociones, y que lo hizo público en Instagram.

“¡Qué duro despedirme de ellos! Pero harán feliz a otra novia, así como me hicieron sentir la mujer más feliz y bella el día de mi boda”, afirmó la guapa con una foto en la que aparece con el vestido en su mano, dándole el último adiós.

Así de espectacular se veía Joseline Valverde el día de su boda con Jonathan Moya. Fotografía: Instagram Joseline Valverde. (Instagram/Instagram)

Joseline reconoció que deshacerse del atuendo que lució en uno de los días más importantes de su vida no es fácil y hasta mencionó que está en duelo.

LEA MÁS: Así de lujosa fue la boda de Jonathan Moya y Joseline Valverde

“Nadie habla del duelo, de despedirse de tu vestido”, refirió.

Joseline Valverde se despidió con este nostálgico mensaje del vestido de novia con que se casó con Jonathan Moya. Fotografía: Instagram Joseline Valverde. (Instagram/Instagram)

La guapa está más nostálgica que nunca porque Jonathan está viviendo en Arabia Saudita, ya que fue fichado por un año por el equipo Al-Bukiryah, de la segunda división de ese país.