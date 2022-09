Esposa de Justin Bieber habla por primera vez sobre Selena Gómez

Hailey aseguró que su relación con Justin Bieber no se ha visto afectada por Selena Gómez. (Pinkvilla)

Después de tres años de casada con el cantante Justin Bieber, la modelo Hailey Baldwin habló por primera vez de la productora, cantante y empresaria Selena Gómez, quien mantuvo una relación llena de escándalos con su ahora esposo.

Según Hailey, su relación con Justin nunca se ha visto afectada ni menos colapsó en ningún momento debido al romance que Justin Bieber tuvo con Selena Gómez en años anteriores.

Mi personalidad no es así, nunca me interesó ni nunca me interesará”, indicó Hailey explicando que su romance con el intérprete de Peaches comenzó cuando ella tenía 18 años, lo que lo sitúa en 2014.

Hailey y Justin Bieber se casaron en 2018, en una discreta ceremonia civil en Nueva York, para después celebrarlo por todo lo alto un año más tarde en Carolina del Sur. Sin embargo, cuatro años no han sido suficientes para alejar de ellos todos los rumores que todavía existen sobre cómo empezó su noviazgo y acerca de la supuesta infidelidad de Justin cuando era novio de Selena Gómez, con quien salió de manera intermitente.

En distintas ocasiones, se han vistos reacciones de los fans de Selena y de Hailey debido a las controversias por el tema del marido de Hailey, donde exponen que el canadiense todavía sigue enamorado de Gómez.