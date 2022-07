Esposa de Kendall Waston reveló el gran susto que se llevaron y que pudo terminar en tragedia

Priscilla Robles, esposa del defensor de la Selección Nacional y de Saprissa, Kendall Waston, dio a conocer que hace unos días se llevaron un gran susto y que estuvieron en peligro sus vidas.

Ella señaló en sus redes sociales que, de no ser por la gracia de Dios, hubiera ocurrido una tragedia con ella y su familia mientras viajaban en carretera.

“Hace unos días nuestro auto se quedó sin frenos y lo único que teníamos seguro era una desgracia, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y el resto es solamente milagro de Dios. Me repasé todo lo que me pasa hace un año (sic) y les puedo decir que yo solamente veo los milagros de Dios en mi vida”, dijo.

Continuó: “Mi vida es tan diferente ahora. Ahora vivo para mi familia, para los amigos que encontré últimamente, para estar en paz, para dedicarle tiempo real a mi hijo, a mi esposo. Vivo no para la foto si no que vivo para el momento. Hace rato dejé de pensar en la gente y en el qué dirán de mí o de mi esposo. Hace rato que empecé a vivir. Si les cuento esto es porque Dios así lo quiere y Dios nunca me ha soltado”, relató.

La verdad es que nos alegra de que el susto no pasara a más y de que tanto ella como su familia estén bien y contando el cuento.