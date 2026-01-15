Esposa de músico Carlos Cruz pide oraciones al ser ingresado de nuevo al hospital

El músico y cantante Carlos Cruz, creador del grupo Los Huracanes, está muy delicado en el hospital.

El reconocido músico Carlos Cruz, dueño y voz del grupo Los Huracanes, está de nuevo luchando por su vida en el Hospital Calderón Guardia tras ser ingresado de urgencia este jueves.

Según publicó su esposa en su cuenta de Facebook, el dominicano se encuentra en sala de shock tras sufrir por un infarto cerebrovascular isquémico.

Su esposa Ivonne Arley está pidiendo a los seguidores y colegas del artista que oren mucho por él, pues al parecer, su situación de salud es bastante delicada.

Cabe recordar que el creador del tema “La manzana” estuvo varias veces internado en este mismo hospital por un problema que presentaba en el hígado y que lo tuvo al borde de la muerte.

Además, en octubre de 2024 debieron operarlo tras presentar posteriormente coágulos en la arteria del intestino y piedras en la vesícula.

Carlos Cruz, cantante dominicano, estuvo en el 2024 internado en varias ocasiones en el mismo hospital.

El año pasado de hecho volvió a los escenarios tras recuperarse de las más de seis operaciones que le hicieron en aquel momento.

Desde La Teja oramos también para que Carlitos pueda salir adelante en esta nueva prueba.