Esposa de participante de Tu cara me suena saca las uñas para defenderlo de las críticas

Gustavo "Tavo" Gamboa en el programa Tu cara me suena de Teletica.

La esposa de uno de los participantes de Tu cara me suena (TCMS) sacó las uñas para defenderlo de las críticas que recibe en redes sociales después de cada gala.

La locutora Victoria “Vicky” Fuentes no pudo más y defendió la participación de su esposo Gustavo “Tavo” Gamboa, a quien pasan tirándole con sus imitaciones, en especial cuando le toca el cambio de género.

Además, también le critican al humorista que se deje vacilar por sus propios compañeros de programa.

El comentario por el que Vicky explotó estaba cargado de odio, ya que la persona hablaba de forma despectiva hasta del cuerpo de Tavo, por lo que la locutora aprovechó para responder.

La locutora Victoria Fuentes, Vicky Fuentes, de Teletica Radio, es la esposa de Gustavo Gamboa. (Cortesía)

“El que una persona se exponga no significa que deba agradar ni que debas apoyar, cada palabra que sale de nuestra boca o que escribamos, nuestras acciones son el vivo reflejo de lo que llevamos por dentro, de lo que abunda o falta en nuestra oración.

“Es muy triste encontrarse comentarios como este en el Facebook de (TCMS). Me cuesta creer que alguien se exprese así de una persona que no conoce, del cuerpo de los demás simplemente no se opina, ante todo el respeto, aunque no te caiga bien”, publicó Vicky.

Gustavo "Tavo" Gamboa no ha ganado ni una sola gala en el programa Tu cara me suena de Teletica.

La locutora de Teletica Radio aclaró que como familia les duele ver mensajes así y que todo “tiene un límite y no es necesario lastimar”.

Además, le recalcó a su esposo que en su casa todos están muy felices por sus imitaciones y que aunque sabe que esas críticas “no te restan” igual lo van a defender.

“Estamos muy orgullosos de Tavo Gamboa como esposo, papá, amigo, profesional, comediante, presentador, que sabe disfrutar cada oportunidad de trabajo, su propósito es entretener y dibujar sonrisas. Admiramos que cada reto lo asumís sin miedo y siempre con la mejor actitud, aunque cueste”, recalcó su esposa.

En esta novena gala a Tavo le tocó imitar a Concha Velasco y hasta el momento no ha ganado una sola gala. Al final la ganadora fue Alita Salazar con su imitación de Rapahel.