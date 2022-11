Esposa de Robbie Williams dice que ya “ni se huelen”, luego de tener cuatro hijos

Robbie Williams y Ayda Field son como amigos. AFP) (GARETH FULLER/AFP)

El cantante Robbie Williams fue uno de los ‘sex symbols’ más destacados de la década de los noventa. Muchas de sus fans querían tener algo con él y había rumores de una vida más que movida en términos sexuales.

Sin embargo, el paso de los años nos afecta a todos y el artista no es la excepción. Ahora si acaso duerme en el mismo cuarto con su mujer, y lejos quedaron aquellos cariñitos de horas.

Según contó su esposa, la actriz Ayda Field, en su podcast “Postcards from the Edge”, ser padres de cuatro hijos pequeños ha disminuido su apetito sexual y lamentó que el dormitorio ahora sea solo un espacio compartido para el descanso y ocasionalmente para el trabajo.

“Cuando había pasión, cuando se daban esas circunstancias, pues sí. Pero todo eso está muerto, ha sido completamente destruido por nuestros cuatro hijos”, reveló Field, madre de Teddy (9), Charlie (7), Coco (3) y Beau (2).

“Ni siquiera hay necesidad de que nos vayamos juntos a dormir. Es como un espacio compartido para el trabajo”, agregó, para echar más sal a la herida.

Según Yahoo Noticias, para desgracia de la artista estadounidense, compartir cama con su marido es una de las razones por las que Ayda no siempre puede descansar como es debido, pues además de todo Robbie ronca.

“Rob ronca muchísimo, algo que no pasaba en nuestros primeros tiempos. A veces tengo que darle una patada, pero no siempre funciona. Es como un oso durmiendo. De verdad, podrían darse varios terremotos seguidos en la ciudad de Los Ángeles y este hombre no se enteraría”, dijo a Yahoo.