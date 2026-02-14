Esposo de exbailarina de A todo dar, Krystel Byers, pide donaciones tras sufrir derrame cerebral y estar en coma

El estadounidense Adam Silverstein, esposo de la exbailarina de A todo dar, Krystel Byers, está solicitando donaciones económicas para ayudar a su familia mientras se recupera de una delicada situación médica que casi le cuesta la vida.

Krystel Byers junto a su esposo Adam Silverstein. (Instagram/Instagram)

Campaña en GoFundMe por complicaciones de salud

Silverstein comenzó a publicar en sus perfiles de Instagram y Facebook una campaña de recolección de fondos a través de la plataforma GoFundMe, desde este viernes en la noche, donde detalla los difíciles meses que ha enfrentado.

“Me llamo Adam y vivo en Costa Rica desde el 2006. Lamentablemente, mi salud ha empeorado en los últimos tiempos y no contamos con seguro médico, ni estoy trabajando actualmente para ayudar a cubrir los costos de mi atención.

“Después de una batalla de varios años contra una enfermedad gastrointestinal, recientemente sufrí un derrame cerebral masivo y neumonía, lo que me llevó a estar en coma durante varias semanas. Los médicos no estaban seguros de que pudiera salir del coma. Ahora estoy tratando de recuperar mi cuerpo y mi cerebro, ambos afectados por el derrame.

“También estoy haciendo todo lo posible por apoyar a mi esposa y a mi hijo de 12 años, pero en mi condición actual no puedo trabajar. Les pido que donen lo que puedan y que compartan esta publicación tantas veces como sea posible en sus redes sociales”, dice la descripción de la campaña, que fijó como meta la recolección de 7 mil dólares.

Esposo de Krystel Byers alarma por su salud

Desmiente supuesto hackeo

Algunas personas creyeron que la publicación se trataba de un hackeo, algo que el propio Adam Silverstein desmintió públicamente.

“He visto que existen dudas sobre la veracidad de la campaña de GoFundMe que está circulando en mis redes sociales. Lamentablemente, todo es cierto. Sí sufrí un derrame cerebral y neumonía, y estuve en coma por más de dos semanas, sin que los médicos supieran si despertaría o lograría recuperarme. Actualmente estoy despierto y en casa. La recuperación es muy lenta. Quiero que sepan que estoy luchando por mi salud”, afirmó.

Esposo de Krystel Byers publicó estas fotos de él en el hospital hace unas semanas. (Instagram/Instagram)

Publica fotos desde el hospital

Silverstein compartió varias fotografías en las que muestra el tiempo que estuvo hospitalizado, conectado a máquinas y bajo estricta supervisión médica. En otras imágenes aparece acompañado por Krystel Byers y su hijo de 12 años.

La Teja intentó comunicarse con Krystel Byers para conocer su versión sobre la situación; sin embargo, al cierre de esta información no se había obtenido respuesta.

