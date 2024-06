Esposo de Ligia Madrigal dice que relación con su pareja cambió desde que llegó a la cima del Everest

Federico Escalante, esposo de Ligia Madrigal reveló cuál fue su momento Everest. Instagram.

Federico Escalante, esposo de Ligia Madrigal, abrió su corazón y dijo que los sentimientos hacia su pareja cambiaron, desde que la tica conquistó la cima del monte Everest.

Recordemos que Madrigal se convirtió en la primera mujer costarricense en llegar a la cima del Everest, el pasado 22 de mayo, y su esposo fue clave para que la atleta lograra ascender los 8.848 metros de la gigantesca montaña asiática.

A través de su cuenta de Instagram, Escalante le dedicó un mensaje muy especial a su esposa:

“Este momento fue mi Everest, saber que llegaste a casa sana y salva a nuestros corazones. Ya no te voy a poder ver igual que antes, todos mis sentimientos los has superado.

“Hoy te admiro más, hoy te respeto más, no te quiero más porque ya no se puede más. Qué sensaciones más lindas has causado, las llevaré siempre en la bolsa de mi corazón. Muchos tenemos esas cumbres como sueños, que esto nos dé una lección de que sí se puede.

“Como hombre, esposo y padre, decidimos apoyar este sueño de Ligia María sin pensarlo, pero sabiendo que ella necesitaba de nuestro apoyo y nos llevaste a la cima del Mundo.

“Pulgosa, ahí estuvimos contigo, gracias, por ser una Mujer (siempre con mayúscula) decidida, segura, fuerte, pero a la vez cariñosa y amorosa. Seamos una vela y no un ancla, nos llevarán a lugares maravillosos.

“¿Será que Ligia nos llevará a conocer cinco continentes más? Desde ya, tenés nuestro apoyo. ¡Te adoramos con el alma!