Esposo de Lynda Díaz le da un consejo y hace una advertencia fuerte a Diego Bravo

Lynda Díaz junto a su esposo, Anthony Alfonso. (Instagram)

El esposo de Lynda Díaz, Anthony Alfonso, le dio un consejo a Diego Bravo en medio de la polémica que enfrenta al youtuber con su excompañera de Mira quién baila.

Lynda invitó a su marido a participar en los minutos finales de la transmisión que hizo para advertir a Diego de que se está metiendo “con la persona equivocada” y tan clarito como ella fue el empresario con el creador de contenido.

Tanto Lynda como Anthony están indignados con que Diego involucrara a Coco Roper en el polémico tema de la salida de la exmodelo del reality de baile, y por eso hasta de demandas hablaron.

A Diego Bravo se le embarriala la cancha a pocos días de la final de Mira quién baila. (Lilly Arce)

“Lo que veo es que ayer (el jueves) cometiste un error porque meterse con la familia de una persona ya es un acto feo porque nadie con cualquier valor va a dejar que uno le hable a la hija buscándole cosas que yo mismo lo vi y me quedé azorado y le dije a Lynda que había que tirar duro porque no se le puede permitir a este señor hacer lo que quiera hacer”, dijo Alfonso.

Mencionó que comparado con él que tiene 68 años, Diego es un niño y partiendo de esa distancia de la edad le dio un consejo que, subrayó, si es “inteligente” lo toma.

“Sea inteligente: levanta el teléfono y habla con Lynda; las cosas hablando se llegan a una solución, pero si tú sigues el camino este por ego, tú vas a perder porque no tienes los recursos para llevar una pelea bien peleada y yo sí y ella sí”, sentenció.

Lynda Díaz fue bastante clara con Diego Bravo

Explicó que los dos están muy molestos con la situación porque no es correcto meterse con la familia. “Puedes hablar todos los chismes que quieras y uno se ríe y yo entiendo el giro tuyo, pero no lo lleves sucio. Lo que tienes que hacer es agarrar el teléfono y llamar a Lynda. Mídase muy bien lo que hace porque yo no soy una personas de echarme para atrás tampoco (si deciden iniciar un proceso legal)”, continuó.

La expresentadora de tele recordó que tiene a Diego bloqueado, por lo que si quería comunicarse con ella lo debía hacer de otro teléfono.

Anthony hasta mencionó la idea de tomar un café con Bravo para buscarle una salida pacífica al conflicto.

