Esposo de Maribel Guardia: “Ella tiene una semana mala y dos días buenos”

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, contó cómo vive ella el luto por la muerte de su hijo Julián Figueroa

Marco Chacón, el esposo de la actriz costarricense Maribel Guardia, habló con la prensa mexicana sobre su propio dolor y la realidad que vive la artista, tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Si bien él no era el padre biológico del cantante, tiene años de ser el compañero de vida de Guardia y, según lo que han dicho siempre, un segundo papá para Julián, por lo que también sintió mucho su pérdida.

“Aquí vamos, echándole muchas ganas, sobre todo por Maribel; a mí me toca ser la parte fuerte y ella, pues, tiene una semana mala, dos días buenos, quince días malos y así es, es un proceso normal. La gente luego no entiende por qué la ve en una foto de Instagram y piensan que ese es su 24/7, pero la verdad es que no lo está pasando bien, las noches son complicadas”, comentó a los periodistas que lo esperaron en el aeropuerto.

Él agregó que, a pesar de que ya se ha perdido el vínculo con los Figueroa, Manuel Figueroa y su familia son bienvenidos en su casa y en la vida del pequeño José Julián.

También contó que no han tocado nada de los dos cuartos que tenía Julián, lugar al que Maribel todavía no se anima a entrar, porque es muy difícil para ella.

Para concluir mencionó que por ahí hay algún material musical que grabó el artista antes de morir, que después se podría usar, pero de momento, no están pensando en eso, solo se concentran en que los bienes heredados y propios del artista queden a nombre del pequeño nieto de su esposa, porque el niño es la prioridad de todos en la familia.