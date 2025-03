Esposo de Maribel Guardia habló sobre actual situación de hijo de Imelda Tuñón

Maribel Guardia (Archivo/Archivo)

La madrugada del sábado Imelda Tuñón volvió a tener a su lado a su hijo José Julián, alegría que compartió a través de su cuenta de Instagram con una imagen de sus manos entrelazadas y asegurando que se había hecho justicia; aunque esto sea de manera provisional, según lo aclaró Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

“Se llevó a cabo una diligencia en un juzgado familiar y se determinó de manera provisional, por la jueza que atendió el asunto, que el niño esté con su madre. Se resolverá en una audiencia próxima el fondo de esta misma diligencia de anoche”, informó Marco Chacón en un mensaje de texto al medio mexicano El Universal.

LEA MÁS: ¿Por qué Maribel Guardia “perdió” la custodia de su nieto? Esposo de la actriz lo aclara

También señaló que siguen pendientes la conclusión del amparo que Imelda y su equipo legal interpusieron, además de la investigación de la Fiscalía, siendo esto lo único que podía informar por el momento.

Fue el 21 de enero pasado cuando Maribel Guardia, madre del fallecido cantautor Julián Figueroa, que había demandado a su exnuera Imelda Tuñón con el fin de velar por el bienestar de su nieto José Julián.

Imelda Garza compartió una fotografía de su mano entrelazada con la de su hijo, José Julián, tras haberse reunido luego de casi un mes de separación. (Instagram Imelda Garza/Instagram Imelda Garza)

A las pocas horas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió retirar temporalmente al niño de su madre y ponerlo bajo el cuidado de Maribel Guardia mientras se desarrollaban las investigaciones.

Poco después, Maribel Guardia citó a una conferencia de prensa, donde explicó que la causa de su proceder se debió a comportamientos indebidos de Imelda, los cuales ponían en peligro la integridad de José Julián, como el consumo de drogas y que metía a extraños a su casa, sin contar que constantemente se ausentaba por irse de fiesta, descuidando al pequeño en sus necesidades más básicas.

LEA MÁS: Imelda Garza compartió foto que probaría que le ganó batalla legal a Maribel Guardia

El abogado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, indicó que tendrán otra audiencia por la custodia del menor. (Archivo/Archivo)

Acusaciones que Imelda negó e incluso, denunció irregularidades en su proceso legal, como el que no se le tomó declaración, no se le hicieron pruebas periciales para detectar sustancias ilegales, ni psicológicas, además de que no se tomó en cuenta a su familia para resguardar a su hijo.