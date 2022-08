Esposo de Nicole Aldana habló de celos y de los jueces de Dancing with the Stars

La modelo y empresaria Nicole Aldana pasó de estar nominada en cada gala a ganar el primer lugar este domingo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Nicole Aldana pasó de estar nominada al reto hace unos días, a quedar en el primer lugar de la tabla de puntuación este domingo en Dancing with the Stars.

La clave, según su esposo, Mauricio Montero, estuvo en que ella dejó de preocuparse tanto por la calificación de los jueces y se está centrando más en disfrutar la competencia.

Mau siempre la acompaña a todos los programas y aprovechamos el gran triunfo que tuvo su esposa en esta novena gala para conversar con él.

– ¿Qué le pareció la presentación de su esposa para dejarse el primer lugar?

La verdad estoy supercontento. Mi esposa desde el inicio ha hecho un esfuerzo enorme, siempre se sacrifica montones, la familia, los chicos, y bueno, ya hoy (domingo) se vio el cambio por lo menos de parte del jurado porque para nadie es un secreto que semanas atrás las puntuaciones que le han puesto no han sido las mejores a pesar de las críticas de todo el mundo. Como que se pusieron la mano en el corazón y realmente vieron y valoraron su esfuerzo. No hay que saber bailar para darse cuenta que mi esposa lo hace mucho mejor que otro montón de gente y las calificaciones de ellos son altísimas.

Hemos llegado a un punto donde yo le digo: ‘mi amor no se preocupe que para mí ya esto no es un concurso de baile, es un show, un programa de entretenimiento’ y es lo que uno llega a pensar cuando ve esas diferencias.

– ¿Qué pasó en esta semana para que ella viniera tan motivada y lograra un alto puntaje?

Hace dos semanas atrás ella dijo que se iba a relajar, pero ojo, porque ha ensayado bastante fuerte, pero ahora lo hace más relajada, ya tal vez pensando que no le interesa si la van a calificar mal, sino que lo va a hacer bien por ella misma, por mis hijos que también les gusta verla bailar, y vea el cambio. A ella se le ve otra actitud, la sonrisa se le ve más bonita, la fuerza con la que hace las cosas, sin preocupación, eso la ha ayudado montones. Y ayer (sábado) me dijo: ‘mi amor, voy a practicar bien un paso porque yo quiero que me den el punto extra por el mejor paso de la noche’ y hoy (domingo) me dijo de nuevo: ‘amor, yo creo que me lo voy a ganar’ y ella como que lo sentía.

Mauricio Montero no se ha perdido una sola gala en el estudio desde que empezó el programa. Foto John Durán (JOHN DURAN)

– Veo que no se ha perdido una sola gala, ¿fue parte de un acuerdo al que llegaron como pareja?

A mí me encanta apoyar a mi esposa, tenemos 15 años de casados y siempre hemos jalado juntos para donde sea, y mi esposa me dice que tengo que estar en todas las galas y la verdad contento de ver que soy el número uno en apoyarla, porque eso lo hace a uno sentirse más unido y tenerse más confianza, a pesar de los sacrificios que se hacen como esposo por tanto ensayo, pero ahí vamos, es parte del proceso.

– ¿No lo pone celoso verla bailando así tan sensual y con tanto piropo que recibe?

La verdad es que este proceso fue algo que vino a cambiar el rol de familia y el hecho de estar acá uno empieza a sentirse un toquecito (celoso), pero parte de lo bonito es que ella también se ha dado cuenta que he sentido algunas cosillas y más bien me ha dicho: ‘vamos amor, venga’. Siempre me han preguntado ¿usted es celoso?, pero cero celoso, porque ella ha sido una persona que nunca me ha dado un motivo para pensar nada, siempre hay cosillas ahí que a veces a uno lo hacen dudar, pero no, todo bien.

– ¿No le molesta que pase ahora tanto tiempo con su bailarín?

Javi es una gran persona y ella se lleva muy bien con él, ha sido una persona que la ha apoyado mucho en esto y no, no, full confianza.

