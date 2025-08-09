Esposo de Sharon Segura tras ser papá: “Presenciar el nacimiento de un hijo es lo más crudo”

Daniel Mora, el esposo de Sharon Segura, compartió hermosas fotos del día en que se convirtieron en papás. Fotografía: Instagram Daniem. (Instagram/Instagram)

Daniel Mora, el esposo de Sharon Segura, abrió su corazón en una carta abierta que publicó este viernes en sus redes para hablar sobre la etapa que vive como papá.

Mora –conocido en la escena musical como Daniem– y Segura se convirtieron en papás de Oliver el pasado 3 de agosto. El bebito nació prematuro, a las 4:55 de la mañana de ese domingo.

Cinco días después de ese gran momento, Daniem recurrió a sus redes y expresó lo que siente y vive ya con su primogénito en este mundo.

“Vi nacer a mi hijo Oliver, prematuro, de 7,5 meses de gestación. A pesar de su prematuridad, tuvo buen peso y estatura. Lloró apenas salió de la bolsa, con su cabecita blanda alargada por estar atascado en el canal de parto, sus ojitos saltones, labios prominentes, orejitas redondas y bien formadas, y unos pies y manitas perfectas que tocaron la carita de la mamá apenas la tuvo enfrente, haciéndome testigo del acto de mayor ternura y delicadeza de nuestra vida”, dijo en los primeros párrafos.

Esta es una de las fotos más tiernas que publicó Daniel Mora del día en que nació su hijito y el de Sharon Segura. Fotografía: Instagram Daniem. (Instagram/Instagram)

Luego habló de su experiencia en el parto.

“Presenciar el nacimiento de un hijo es lo más crudo, apelador a la naturaleza e impresionante que he visto en mis 35 años de vida. No hay nada que se le compare. Todo sucedió como en una película en velocidad aumentada, en donde no tenía el más mínimo control de nada. Todo fue confuso porque era desconocido, era nuevo. Lo que hizo que fuera, verdaderamente, maravilloso; fueron esos momentos en los que caía en cuenta que estaba a punto de conocer a ese pequeño ser humano que venía de Sharon y de mí, con nuestros rasgos, con nuestro ADN, justo en esos momentos afloraban los sentimientos más maravillosos, puros e inexplicables”, afirmó.

Según Daniem, el nacimiento de su hijo le cambió la vida, pues afloraron muchos sentimientos en él que, aunque los tenía, se hicieron más intensos.

“Ver nacer a un hijo te cambia la vida, te reafirma ese sentimiento de protección que sentiste cuando te diste cuenta de que venía en camino, te hace sentir responsable de un futuro próspero para la familia, te hace sentir una gran admiración y amor por tu pareja, la ves como la verdadera heroína dadora de vida y pieza fundamental de la familia que es. Te hace imaginarte un futuro de lindas experiencias y no de cosas. Te hace querer ser mejor persona. Te acerca más a Dios”, afirmó.

Daniel Mora, el esposo de Sharon Segura, compartió fotos bastante personales del día más feliz de sus vidas. Fotografía: Instagram Daniem. (Instagram/Instagram)

El mensaje lo acompañó con muchas fotos de ese especial momento y unas imágenes con agradecimientos para muchas personas que estuvieron con ellos de principio a fin.