“Se me complicó mi situación por una bacteria que se metió por el catéter a la sangre y eso nos complicó por completo todo, había días en los que le decían a Vica ‘no te muevas porque no sabemos si pase la noche’. Fue una semana que me llevaron a cuidados intensivos, yo sabía que me sentía mal, pero no sabía hasta qué grado, ya luego me fueron platicando, vi las fotos que me tomaron y que seguramente un día las mostraré. Realmente me veía mal”, comentó.