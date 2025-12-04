Farándula

Esta condena recibió médico acusado de la muerte del actor de Friend, Mathew Perry

Mathew Perry murió en octubre del 2023 tras una sobredosis por ketamina que le suministró el médico de forma ilegal

Por Manuel Herrera

Salvador Plasencia, el médico acusado de suministrar ilegalmente la ketamina por la que murió el actor de Friends, Matthew Perry, por sobredosis en octubre del 2023, ya recibió su condena.

Matthew Perry
Matthew Perry fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles, California, en octubre del 2023.

Doctor P. solo pasará 30 meses en prisión

La prensa internacional informó este miércoles que el conocido Doctor P. fue condenado a solo dos años y medio de cárcel, a pesar de que se enfrentaba a una pena de prisión de hasta 40 años.

El médico californiano, de origen hispano, se había declarado culpable de cuatro cargos de distribución ilegal del anestésico a Perry durante julio, semanas antes del fallecimiento del artista en Los Ángeles.

Además de la pena de 30 meses de cárcel en una prisión federal de Estados Unidos, deberá pagar una multa de 5.600 dólares (cerca de 3 millones de colones), según precisó la prensa estadounidense.

Seguidores de Friends llenaron de flores los exteriores del edificio donde se grabó la serie tras conocerse la muerte de Mathew Perry, en octubre del 2023. Fotografía: Adam GRAY / AFP. (ADAM GRAY/AFP)

Investigación reveló pagos y red de distribución ilegal

Las autoridades judiciales hallaron en la investigación que Perry llegó a pagar hasta 55 mil dólares a una red de narcotraficantes y médicos que sabían sobre su adicción a la ketamina.

Matthew Perry fue hallado sin vida en su jacuzzi

Perry, quien interpretó durante 10 años a Chandler Bing en la popular serie Friends, fue encontrado sin vida flotando boca abajo en el jacuzzi de su casa en octubre del 2023.

Mathew PerryFriendsSalvador Plasencia
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

