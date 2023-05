¡Está devastado! Ver a la Liga perder no fue lo más doloroso para Choché Romano

Choché Romano está dolido por todo lo que pasa con su Liga. Instagram

Ver a su amada Liga perder contra el archirrival Saprissa y una final, no fue lo más doloroso que vio Choché Romano en el estadio Ricardo Saprissa de este domingo.

Al colochudo le desgarró en el alma ver que la afición morada usó a Gokú, uno de sus personajes favoritos para animar al equipo a lograr la remontada.

Choché contó en redes que esa entrada les desmoronó el corazón.

Esto fue lo que puso en redes:

“Cómo duele ver a La Liga así… Perdimos el campeonato, como pesa esa camiseta. Tenemos una planilla de jugadores carísima, pero realmente ¿Cuántos tienen estos colores en el corazón? Tenemos un mosaico de corazones y colores vestidos de rojo y negro por una buena quincena… Pero liguistas, verdaderos liguistas contados con una mano. Y por más que fichemos al crac de los cracs la situación en la que está el equipo solamente lo sacan de ahí corazones manudos, ni plata, ni CAR.

Esta imagen le parte el corazón a Choché Romano. (Rafael Pacheco Granados)

“Me duele, me frustra y me arde… Por supuesto que sí. Pero hay algo que me duele más y no me ha dejado tranquilo. Es más no sé si ver a Leah saprissista me dolería más que esto ¿GOKÚ, POR QUÉ? Ver a GOKÚ vestido de morado me desmoronó el corazón. Así no mae, así no.!”

El colochudo espera que las cosas cambien en su equipo.

“Vamos a ver las decisiones que tomarán las cabezas de la Liga y a todos los manudos que vean esta publicación les pregunto: “¿Qué hay que hacer en Lla Liga?”, escribió.