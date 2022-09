Esta es la estrategia que usó Yessenia Reyes para llevar a Mambo Núñez a semifinales

Yessenia Reyes puso a sonreír mucho al Mambo Núñez y eso ayudó a que lo veamos más simpático. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez)

Como si fuera Pep Guardiola o Mourinho; antes de iniciar Dancing with the Stars, la bailarina Yessenia Reyes hizo una estrategia para que Víctor “Mambo” Núñez llegara a la semifinal de este domingo.

La carguísima salvadoreña estudió a su pareja desde el principio y se enteró que el exgoleador tenía el apoyo de muchos heredianos pero no era santo de la devoción de otra gente porque se le ha ido la lengua en alguna ocasión y eso no gustó a aficionados de otros equipos.

Pero, no por nada la única participante que ha estado en todas las semifinales del programa de Teletica, tiene fama de estratega y desde el primer contacto se puso a aplicar su plan de trabajo, que le dio frutos y lo llevó a ser uno de los aspirantes al trofeo.

Yessenia Reyes ya ganó Dancing en el 2015 al lado de Renzo Rímolo. Foto Adrián Soto. (Adrian soto)

-¿Se siente igual antes de cada semifinal?

Han sido diferentes sentimientos, los primeros años estaba superansiosa y nerviosa, sentía que llegar a la final era lo más importante pero con el paso de los años he aprendido a valorar el proceso de llegar hasta ahí. Ahora me siento agradecida, superfeliz, siento que ya logré bailar toda la temporada, mostrar la parte linda de la pareja que me toque y llegar a la semifinal es eso.

-¿Cuál es el año más sencillo y el más complicado?

La vez que estuve con Bismarck Méndez, porque él de verdad fue un soporte muy grande, a nivel de baile y de público estaba muy bien, caminamos muy rápido a la final. Los más difíciles fue con Gustavo Peláez y ahora con Mambo, que pensaba que nos podíamos ir en cualquier momento.

-¿Cuál es la particularidad que le encuentra a esta temporada?

Es la primera vez que bailo con un futbolista y tuve que acostumbrarme a un método de trabajo completamente diferente, por ejemplo, Mambo es muy chineado, pide descanso, él es muy relajado. Entonces es otra cosa de lo que yo soy, que soy muy disciplinada, enfocada y estricta. Al principio fue complicado, pero él compensaba todo con su linda forma de ser.

-¿Siente que ya no solo los heredianos los apoyan?

Por supuesto, fue uno de mis objetivos cuando iniciamos. Yo cuando inicia temporada planteo mi estrategia dependiendo de la estrella, no es solo bailar, sino que también es importante ser inteligente y usar la psicología. En mi caso, sabía que Mambo tenía anticuerpos por cositas que había dicho a lo largo de su carrera, pensé en cambiarle la imagen, buscaba que en las coreografías sonriera mucho, que la gente conociera lo que él es, que no dijera tonteras, que no se peleara con nadie porque para eso estoy yo.

-O sea, se tiraba la presión encima como hacen en ocasiones los entrenadores de fútbol...

Exactamente, yo le dije que yo hablaba de la parte de danza, pero que era mejor que él se divirtiera porque para esto es, le dije que si él lo disfrutaba la gente lo iba a notar y lo va a querer y lo logramos, lo quieren un montón y lo apoyan demasiado, además logró puestas en escena que a los jueces les encantaron.

Creo que va a salir con otra imagen, entonces cada vez que diga alguna ‘tontera’, la gente dirá que ese el Mambo siendo personaje de fútbol pero no él como persona.

-¿Qué ha aprendido de todo el mundo del fútbol?

Que compartimos la pasión, que cuando algo nos gusta pasamos solo en eso, recuerdo que a veces me pedía cinco minutos para ver los penales de algún partido, entonces negociábamos, yo lo dejaba y él se quedaba más tiempo ensayando.

He visto que el país se mueve por el fútbol y donde sea que él esté, la gente recuerda a ese goleador y eso es muy bonito, ‘peeero’ son muy chineados.

-¿Como divos?

Uy sí, son unos divos o como estrellas de rock. Necesitan una motivación extra para hacer las cosas. Veo que necesitan mucha psicología y empuje para lograrlo. ¡Yo me he sentido puro Pinto (Jorge Luis, entrenador) para que él se levantara e hiciera las cosas con ganas!

-¿Cómo siente que va a estar la semifinal?

Muy diferente a otras temporadas, hay incertidumbre de qué va a pasar porque hay varios que tienen el nivel muy parecido y si no es así, son fuertes con el público. Nosotros llevamos dos puestas en escena que son puro show, sé que lo van a disfrutar demasiado.