Esta es la razón por la que a Nelson Hoffmann no le gustaba celebrar sus cumpleaños

Natalia Rodríguez confesó lo que no le gustaba celebrar a don Nelson Hoffmann. foto: Canal 7 (Canal 7 /la teja)

Aunque siempre fue un hombre alegre y querido por muchos, Nelson Hoffmann tenía una razón muy personal para no celebrar su cumpleaños o celebrar días especiales.

“Él no era de celebraciones, ni nada de estas cosas, pero estoy segura y tengo a su mano derecha aquí, su asistente, que él estaría tan feliz de este homenaje que le están haciendo el televisora de Costa Rica, porque ha sido hermoso, siéntanse todos orgullosos de este homenaje”, dijo Natalia Rodríguez quien estuvo a cargo del homenaje.

Édgar Silva, quien estaba como presentador, expresó que si Nelson hubiese estado en vida no hubiera aceptado el homenaje fácil.

Nelson Hoffmann falleció el pasado 26 de junio. (redes/Captura de video)

A Nelson Hoffmann le hicieron un especial este sábado. (redes/Captura de video)

“En Sábado Feliz le celebramos dos veces el cumpleaños, una a escondidas y otra obligada y a mí me gusta celebrar cumpleaños, entonces siempre le pedíamos que, por favor, porque era su cumpleaños”, contó Nati.

Rodríguez contó que en su momento una fan le llevó un quequito del programa Hola Juventud, pero Mauricio Hoffmann y ella tuvieron que “rogarle”.

“Él siempre decía: ‘Gracias’. Y es que sabes que para don Nelson autocelebrarse cosas, celebrar años en Sábado Feliz o lo que sea, no era meritorio porque él decía que este era su trabajo y decía que vivía para eso, que no estaba para celebrarse nada, que él estaba para celebrarle a la gente”, confesó la querida presentadora.

Rodríguez expresó que su jefe siempre ayudaba a la gente y trataba de ser dadivoso.

“Ayer estaba viendo que en el programa se regalaron casas, carros, motos. Yo he sido testigo de que se han regalado millones, lo más que yo he dado son tres millones. De ahí póngale más montos. Cuándo él me contó que habían regalado una casa, yo le dije que eso era increíble, pero es que esa era su esencia, poder celebrar y ayudarle a los demás, por eso era que no le gustaba celebrar cosas para él”, agregó Rodríguez.

El emotivo mensaje de Mauricio Hoffmann durante el homenaje a su padre

Durante el homenaje transmitido por Teletica en memoria de su papá, Nelson Hoffmann, Mauricio tomó la palabra y con la voz entrecortada expresó un mensaje que tocó el corazón de los televidentes. Conmovido, recordó el legado de su padre y le prometió seguir honrando su ejemplo.

“Sábado Feliz es un espacio que se construyó con mucho cariño, siempre pensando en el beneficio de la familia en la unión, en el amor de la familia en el poder darle al que más lo necesite esa era la consigna que tenía mi papá junto a Fernando Crespo, en aquel momento, que fueron los creadores de Sábado Feliz, y ese es el legado que deja consigna amor y con responsabilidad que me toca llevar”, detalló.

Recordemos que Nelson falleció el pasado 26 de junio a causa de un infarto y este sábado se hizo un programa especial recordando el legado que dejó en muchas personas.