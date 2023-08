Esta es la razón por la cual Kimberly Loaiza celebra varios días su cumpleaños

Kimberly Loaiza cumple 32 añitos este 9 de agosto. Cortesía

La guapa modelo Kimberly Loaiza anda de manteles largos, pues este miércoles es su cumpleaños número 32, y aunque está con una sonrisa de oreja a oreja contó algo muy curioso sobre esta fecha tan especial.

Por medio de su cuenta de Instagram la guapa contó que ella, oficialmente, nació el 9 de agosto, pero al nacer en el registró pusieron la fecha al revés; es decir, 8 de setiembre, razón por la cual celebra varios días.

“Esperé 18 años hasta que me cambiaron el mes, pero no el día, no sé por qué, entonces sale que cumplo el 8 de agosto” comentó en sus historias.

La guapa exparticipante de Dancing with stars, contó que a ella le gusta, pues celebra más días y le dura más el cumple.