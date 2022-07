Esta es la razón por la que Piqué salió chiflado de cancha en Las Vegas

Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero esta situación trascendió fronteras... El llamado Clásico 2022 entre el Real Madrid y el Barcelona FC se jugó la noche de sábado en la llamada “Ciudad del Pecado” y aunque los aficionados disfrutaron del juego (que ganó el Barcelona), lo cierto es que a la mayoría le molestó la presencia de un jugador: Gerard Piqué. El ex de Shakira apareció cuando ya había dado inicio la segunda parte y los aficionados aprovecharon para hacerle saber su molestia por lo que ha pasado con la barranquillera Shakira. Cada vez que Piqué hacía una jugada o tocaba el balón, se soltaba una rechifla de grandes dimensiones.

La presencia del central del Barça en la cancha del Allegiant Stadium resultó insoportable para los aficionados, que resultaron más fanáticos de Shakira que del fútbol. Cada movimiento de Piqué terminaba en rechiflas y pitadas. Sin duda los aficionados del blaugrana preferían un gol en contra que el comportamiento que ha tenido Piqué con la cantante durante los últimos meses y así se lo hicieron saber.

Esta situación no pasó desapercibida para nadie, pues durante la conferencia de prensa posterior al partido un comunicador le consultó a Jordi Alba por los chiflidos en contra de Piqué y Alba dijo “no sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él (Piqué) le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada”.