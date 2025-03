Esta es la tierna noticia que tiene vuelta loca a María Torres

María Torres está feliz con la noticia de que será abuelita por primera vez. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

María Torres reconoció que la noticia de que será abuela fue bastante inesperada para ella, pues ya había desechado la posibilidad de “debutar” en ese papel en su vida real.

Sin embargo, cuando su hijo mayor, Simón Acosta, y su esposa, Gabriela Moreira, le dieron la noticia de que esperaban bebé, la actriz, de 65 años, enloqueció de felicidad.

“Fue una noticia maravillosa que no esperábamos recibir y fue el mejor regalo de la vida. Fue muy hermoso. Esta bebé va a ser recibida con un amor impresionante por toda la familia”, afirmó este sábado a La Teja la querida actriz de Gallito Pinto y Caras Vemos.

Esa gran emoción también la comparte con su hija menor, María José Quesada, quien a sus 29 años también se estrenará como tía.

“Superemocionadas estamos aquí en la casa, María José y yo. Muy contentas. María José enloquecida que va a ser tía, y yo enloquecida y media de que voy a ser abuela. Ahora se cumple lo que me dijeron en una función un día de estos de que yo era una abuelita ‘cool’, entonces supongo que si se cumple voy a hacer una abuelita ‘cool’”, agregó.

Torres mencionó que todo ha sido muy emotivo, porque la idea de tener nietos ya no le pasaba por la mente.

María Torres junto a sus hijos María José (blusa blanca), Simón y la esposa de él, Gabriela Moreira. (Facebook/Facebook)

“Ya había desechado la idea, decía que ya me pasó el ‘telele’, pero me volví tres veces loca, me compuse y ya me volví a enloquecer otra vez”, dijo con gracia.

Contó que su nuera tiene cinco meses de embarazo, que se ve hermosa con la pancita y que su hijo irradia mucha alegría y emoción. “La familia está muy feliz”, aseguró.

Este sábado, en sus redes, Gabriela Moreira dio a conocer que esperaba bebé y hasta compartió el nombre que eligieron para la niña.

“Bienvenida a nuestras vidas, Maya Lucía”, publicó Moreira, quien es conocida en el medio porque es periodista.

La primera nieta de María Torres se llamará Maya Lucía. (Facebook/Facebook)

Simón y Gaby se casaron el 27 de enero del 2013 y, tras 12 años de ese gran momento, celebran la pronta llegada de su bebita.