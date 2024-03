Esta fue la contundente respuesta de Ericka Morera cuando le preguntaron sobre Majo Ulate

Ericka Morera se molestó cuando le hicieron la consulta de Majo Ulate. (Instagram)

Ericka Morera pasó algunos minutos de tensión mientras hacía un en vivo en Instagram.

Todo se dio porque una de sus seguidoras le preguntó sobre Majo Ulate, novia de su expareja Mauricio Hoffmann.

La guapa contestó algunas preguntas sobre algunos temas como la alimentación, salud, hija, sin embargo; hubo algunas consultas sobre la novia de su expareja y aunque intentó esquivar las preguntas insistentes de sus seguidores, leyó una en voz alta que decía: “Le preguntó Keka (como la llaman de cariño) ¿Es cierto que no debe haber hate (odio) entre nosotras? ¿Qué sientes hacia Majo Ulate?”.

La respuesta de la escultural modelo fue contundente y, claramente molesta contestó: “A esto, no le veo tema y tampoco entiendo su pregunta, así que si va a esperar que le responda, no, no le voy a responder”, expresó.

La comunicadora dijo que a ella le parece curioso cómo varias personas la insultan, pero si ella contesta de una forma educada no les gusta.

“El hecho de que uno esté expuesto, no quiere decir que uno permita faltas de respeto, el respeto siempre tiene estar, a mi amiga (Nicole) no te voy a responder eso, porque para mí no es tema”, comentó Morera.

Muchos seguidores quieren sacarle información a la macha, con el fin de ver si ambas se llevan bien o por lo menos se hablan, ya que la visita de Ulate al salón de Keka ha sido un misterio.