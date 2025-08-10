Esta fue la verdadera razón por la que Diego Bravo terminó con Esteban Irola

Diego Bravo volvió a la soltería. (Facebook/Facebook)

Diego Bravo y Esteban Irola pusieron fin a su relación, pero la causa real detrás de la separación recién salió a la luz y dejó con la boca abierta a más de uno.

La ruptura de Irola y el creador de contenido se dio a conocer, ya que Keyla Sánchez quemó a Diego en redes sociales.

LEA MÁS: ¿Ahora qué le pasó a Diego Bravo en la cara? Él mismo lo contó

“Bueno, mi niño Diego Bravo quedó soltero again (de nuevo). Si van al concierto de Manuel Turizo y lo ven, me lo cuidan”, comentó la expresentadora en su cuenta de Instagram.

Ante dicha publicación, hablamos con el propio creador de contenido, quien nos confirmó que efectivamente está soltero desde hace 22 días.

LEA MÁS: Diego Bravo dice que Mira quién baila es una competencia de “egos”

Diego Bravo se encontró a su exnovio en fiesta de productora de canal 7 meses atrás. (Instagram/Instagram)

Recordemos que Bravo terminó públicamente con Esteban a inicios de marzo. Sin embargo, a finales de mayo se les vio juntos en un cumpleaños de una productora de Teletica, aunque en ese momento no hubo reconciliación oficial. Fue hasta principios de julio que decidieron darse una segunda oportunidad, la cual no terminó nada bien.

Diego Bravo, siempre anda este anillo cuando vuelve a la soltería. (Redes /Captura de video)

De hecho, durante esta segunda oportunidad ambos disfrutaron unas vacaciones en Europa junto a la familia del youtuber.

“El viaje que hicimos era para intentarlo una vez más, pero no se dio”, concluyó Diego.

Aunque el exparticipante de Mira quién baila (MQB) no quiso entrar en detalles sobre la ruptura, una fuente cercana a la pareja reveló a este medio que la relación estaba desgastada y volvieron a aparecer los mismos problemas de celos y toxicidad, que motivaron la primera separación. Esto habría sido la razón principal por la que Bravo decidió sepultar la relación con Esteban.

Ahora, Diego Bravo está oficialmente soltero y sin compromiso. En el pódcast Aquí entre nos de La Teja, reveló que cuando está solterito usa un anillo de diamante en forma de corazón, que se compró hace años, como un recordatorio de que el amor propio es lo primero. Así que si lo ve luciendo ese anillo, es señal de que está abierto a nuevas oportunidades.