Esta gran injusticia le hizo a Keyla Sánchez uno de sus exnovios

Keyla Sánchez está soltera y tal parece que quiere estar así por un tiempito más. (Instagram)

Keyla Sánchez reveló la gran injusticia que le hizo uno de sus exnovios en el más reciente episodio del pódcast que recién estrenó con el youtuber Diego Bravo.

En el capítulo de este jueves de Ke-arda el tema fueron los exnovios y la expresentadora de canal 7 vio la ocasión propicia para contar lo que le hizo uno de sus ex “tinieblos”.

“A mí un ex me dejó una tarjeta de crédito explotada. No voy a decir el monto, pero con más de 5 mil dólares (casi tres millones de colones) que tuve que pagar yo. La gente no lo sabe, pero me ha tocado pagar mes a mes esa tarjetica. Me vio cara de banco”, confesó Sánchez.

Keyla no dijo cuál de sus exgalanes fue el que la dejó con semejante deuda, solo dijo: “hay tipos de tipos”.

Sánchez fue bastante reveladora en el nuevo capítulo de Ke-arda, pues también contó, por primera vez, que entre ella y José Miguel “Yiyo” Alfaro sí hubo algo hace un tiempo, pero que ella prefirió la amistad por encima de lo amoroso.

“Sí hubo besos. Nos besábamos en el programa y no se daban cuenta porque hacíamos como obras de teatro, pero obviamente lo quiero montones y tampoco fuimos novios”, continuó Sánchez.

“Yo lo quiero mucho, lo aprecio, pero más que todo fue mi hermano y mi compañero de trabajo por casi 10 años y que la gente deje de especular tanta cosa porque no es verdad (que fueron novios)”, sentenció.