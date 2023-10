¿Está soltera Fabiola Herra? Esto nos respondió la periodista

Muy guapa y simpática vimos a Fabiola Herra en el concierto de Carín León. (Manuel Herrera)

La periodista Fabiola Herra estuvo entre las 14 mil almas que, según la productora Primo Entertainment, disfrutaron este sábado del concierto de Carín León, en Parque Viva.

Fabi llegó bien acompañada por un grupo de amigos, con quienes disfrutó del espectáculo en una de las localidades más privilegiadas: las ubicadas al puro frente del escenario.

La presentadora de Multimedios canal 8 estaba feliz por estar ahí, pues el mexicano está entre sus artistas favoritos y ella tenía muchas ansias por escuchar, en vivo, la pieza “Según quién”, que el cantante interpreta a dúo con Maluma y que es su canción favorita.

Herra es una amante de los conciertos, por eso aprovecha para ir cuando tiene la oportunidad y este era para no perdérselo.

“Soy feliz yendo a conciertos y la música de este género (el regional mexicano) no solo a mí me gusta, hemos visto cómo ha impactado al público costarricense, centroamericano y latinoamericano y ha sido bastante exitoso. Carín tiene canciones muy lindas y es una combinación de romanticismo con despecho”, mencionó Fabiola a La Teja.

Fabiola Herra junto a las dueñas de su corazón Lucía y Sofía, sus dos hijas. (Instagram)

Por supuesto que la simpática periodista llegó bien identificada con botas y un look acorde a la actividad, otra razón por la que tenía una gran sonrisa, ya que, según contó, son pocas veces las que puede ponerse sus botas, debido a que su trabajo en televisión es mucho más formal.

“A estos conciertos hay que venir con las botas bien puestas, literal. Casi nunca puedo (ponerse botas) porque ando trabajando y estas me encantan. Hay que venir cómodo siempre, no es solo escoger un outfit, es sentirse cómodo y estas botas las tenía y me encantan”, afirmó.

Carín León se presentó por primera vez en Costa Rica este sábado. (Jorge Navarro para La Nacion)

Aunque estaba pasándola de lo mejor con sus amigos, Fabiola no daba señales de que anduviera con alguna compañía especial que le estuviera calentando el oído, por lo que este medio aprovechó para preguntarle si sigue de novia del doctor Rodrigo Marín o si ya, en definitiva, está soltera.

Al respecto, la comunicadora mencionó que las dueñas absolutas de su corazón son sus dos hijas Sofía y Lucía, y a parte de ellas, no hay nadie más.

Primer concierto de Carín León en Costa Rica

“Mi corazón está bien, mis hijas ocupan mi corazón. Ya llevo varios meses soltera”, confirmó Fabiola.

Ella no mencionó la cantidad de meses que lleva sin novio; sin embargo, serían cerca de tres, pues a mediados de julio se fue de vacaciones al Caribe con su entonces pareja, Rodrigo Marín.

La relación entre ellos ha ido y venido en varias ocasiones desde que se les vio juntos por primera vez, por ahí del 2020, pero tal parece que ahora sí las cosas se terminaron para siempre.

“Estoy muy contenta y feliz”, remató Fabiola minutos antes de que Carín saltara al escenario y comenzara con la descarga de éxitos con los que ella aseguró que iba a bailar y cantar.