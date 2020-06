“Terminé una relación hace un tiempo y tengo que reconocer que estaba con esta persona simplemente porque no sé estar sola. Desde esa perspectiva decidí terminar porque la verdad no estaba bien y no me sentía bien, no estaba plena, feliz, ni cómoda. Creo que estuvo bien y me siento mejor sola en este momento, lo que pasa es que el muchacho me sigue escribiendo y yo he sido muy clara con él. Me duele, no lo quería engañar, pero creo que no estaba lista para estar con alguien más”.