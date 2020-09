“Estoy muy contento por haber sido tomado en cuenta en un proyecto así, fue un honor y es valioso que la gente pueda ver el aporte de la cultura afrodescendiente, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos. Al principio me costaba ver que mis logros deportivos iban a marcar diferencia, siempre me reconocí como una persona negra, pero no pensaba que eso fuera a ser considerado un aporte a la cultura afrodescendiente”, dijo Soto, de 26 años.