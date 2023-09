Estafador les dio por la nuca a Choché Romano, Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez

El jueves anterior, en el programa La Base Podcast, los humoristas Rigoberto “Gallina” Alfaro, Pepe Arroyo y Choché Romano estuvieron hablando de la gente carebarro y sus anécdotas sorprendieron.

El locutor Pepe Arroyo contó que lo estafaron cuando intentó comprar un vehículo que le traían supuestamente de Estados Unidos y le terminaron robando 350 mil colones. El locutor de radio Omega mencionó que luego de “quemar” al sujeto en redes sociales y en televisión le devolvieron el dinero pocos días después.

La Base Podcast con Choché Romano, Pepe Arroyo y Rigoberto Alfaro "Gallina". Silvia Núñez

Pero las historias que más llamaron la atención fueron las de Choché, quien contó que por culpa de un supuesto compa terminó perdiendo toda la mercadería de la heladería que tenía con su esposa y que tuvieron que cerrar cuando llegó la pandemia.

El colochudo dijo que por la confianza que le tenía a esa persona aceptó meter todos los muebles, así como una batería en una bodega que él tenía por el lado de San Pedro.

“Había como veinte millones en tiliches”, comentó.

Lo malo es que a los días lo llamaron para decirle que habían rematado todo lo que estaba en la bodega.

“Quince días y me llaman de las bodegas: ‘¿Choché, usted conoce a fulanito de tal?, vieras que ese hombre tiene seis meses de no pagar y ya vamos a rematar la bodega’. Nos remataron la bodega, puro esa vara gringa que van y preguntan, ¿cuánto me da por lo que hay aquí? Todo lo perdí”, dijo agüevado.

Qué buena tarde (Instagram)

Pero eso no es todo, después contó que ese mismo sujeto se le fue arriba, con puras habladas, con un dinero a los presentadores de ¡Qué buena tarde! Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro.

Choché contó que el sujeto le había prometido a Natalia que le haría unos arreglos en su casa y que ella le dio un dinero como adelanto y que Yiyo también le había dado casi dos millones de colones para un motor que le iba a poner en la piscina de la casa.

“El mismo mae nos enguabó a Yiyo, Natalia y a mí. A los tres”, dijo.

Gallina le respondió que en situaciones así, uno no sabe si llamarlo para reclamarle o para felicitarlo por “ser tan crack”.