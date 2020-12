3. A veces se llama amor a un conjunto de emociones que los mantienen atados a otra persona desde la dependencia, la complicación y los ciclos de disfuncionalidad. Frente a esta realidad hay que partir de un hecho, si no hay estabilidad emocional individual menos habrá estabilidad emocional en pareja. El foco de atención que ustedes no es evaluar si vuelven o no o si deben terminar con su pareja actual, la ruta es buscar un proceso terapéutico que les permita ubicarse en la realidad han construido.