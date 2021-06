“Tengo varios meses de haber terminado con mi exnovia por muchos problemas que teníamos. Hemos hablado, pero está como enojada todo el tiempo, dice que no confía en mí, que no me ama, que tengo que volver a enamorarla y entonces empiezan las discusiones. Nunca quiere salir conmigo, a veces se pierde por días, la busco, cuando nos volvemos a encontrar me dice que yo no le estoy demostrando nada, no quiere abrazos, no quiere que la bese, llego a verla y me dice que solo un ratito, los pleitos son terribles... no sé si seguir”.