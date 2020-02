“He esperado por años que mi novia tome una decisión. Somos una pareja diferente, porque ella dice que no está lista para una relación aunque dice quererme. Me dijo que no quiere estar conmigo, pero no me deja en paz. Hemos estado casi ocho años así, a veces pasan meses en los que solo chateamos y no nos vemos, luego estamos juntos y de un momento a otro me termina, pero luego me busca. Ella ha estado con otras personas, pero me vuelve a buscar. Nosotros hemos sido prácticamente amigos porque no ha pasado nada entre nosotros y cuando estamos juntos únicamente la visito en la casa pues no le gusta salir conmigo. ¿Me pregunto si debería seguirla esperando?”.