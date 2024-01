¿Están esperando bebé Melania Villalta y Jeikell Venegas? ¡Hay noticias!

Melania Villalta es una sensual modelo y presentadora de televisión.

Tras pedir ayuda en Instagram con recetas de remedios para los vómitos y las náuseas, la modelo y presentadora de televisión, Melania Villalta, aclaró el viernes si es que está esperando bebé con su novio, el futbolista Jeikell Venegas.

Villalta y el jugador del Club Sport Cartaginés ya tienen varios meses de estar juntos e incluso han gritado a los cuatro vientos que están enamorados, aunque en contadas publicaciones en redes sociales.

Una de esas “muestras públicas” de amor fue hace pocos días en la playa, donde recibieron el año nuevo; sin embargo, días después, Melania llevó a Instagram una singular petición que despertó las alarmas.

La exbailarina de El Chinamo pidió remedios para el vómito y las náuseas, lo que llevó a muchos a pensar que estaba embarazada. Ahora ella lo aclara todo y reconoce que pecó de inocente.

“Cuando les conté que estaba enferma, toda la gente que puso que si estaba embarazada, ¿está todo bien en casa? Yo creo que definitivamente pequé por inocente, puse la historia sin pensar en nada y cuando me volví a conectar en Instagram vi ese montón comentarios”, dijo la rubia.

La sensual presentadora de VM Latino dijo que sí estaba muy enferma y que por eso confió que iba a recibir ayuda y no que las cosas se iban a malinterpretar.

“Yo les pregunté porque realmente estaba enferma y pensé que mi gente linda de Insta me iba a ayudar; pues no, me agarraron de tonta. Pequé por inocente”, continuó.

Melania Villalta aclara todo sobre su "embarazo"

Melania agradeció a la gente que sí tomó en serio su petición de auxilio y confirmó que ya está bien, apaciguando las aguas sobre su supuesto embarazo.