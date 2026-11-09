¿Estará Diego Bravo en la reanudación del juicio en su contra? Este martes, su abogado dará sus conclusiones

Mauricio Hoffmann y Major Ulate demandaron por 15 delitos de difamación e injurias al creador de contenido Diego Bravo. (Silvia Núñez/La Teja)

El juicio que enfrenta el creador de contenido Diego Bravo por presuntos delitos contra el honor entrará este martes en una de sus últimas etapas y hay una pregunta que muchos se hacen: ¿estará presente el acusado?

El debate se reanudará a la 1:30 p. m. en los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José. En esta ocasión será Randall Céspedes, abogado defensor de Bravo, quien tendrá la palabra para presentar sus conclusiones.

La semana anterior, el litigante les indicó a los jueces que su informe final le tomaría poco más de una hora. Una vez que termine, el tribunal les dará nuevamente la palabra a los abogados de las partes para que planteen sus últimas observaciones.

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Sin embargo, más allá de los alegatos, la expectativa también está puesta en la presencia de Bravo. Antes de finalizar la audiencia del jueves anterior, el presidente del tribunal le indicó al creador de contenido que debía estar presente de manera obligatoria en esta etapa final del proceso.

Cabe recordar que al inicio del juicio, Bravo se ausentó de algunas jornadas debido a que tenía programado un viaje de trabajo por Europa en el que coincidió con Ericka Morera, exesposa de Mauricio Hoffmann.

Diego Bravo deberá si o si estar en estos últimos días del juicio en su contra. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Precisamente, Hoffmann y su actual pareja, María José Ulate, son quienes mantienen el proceso judicial contra el creador de contenido, a quien le atribuyen 15 presuntos delitos contra el honor.

Los abogados de la pareja pidieron al tribunal la pena máxima en su contra, así como el pago de 10 millones de colones a las víctimas y el pago de las costas procesales.

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Este martes podría conocerse además qué día dictarán sentencia contra el creador de contenido, quien en su declaración ante los jueces insistió en que Diego Bravo es un personaje, que no fue él quien le puso el apodo a Ulate y que la información que sacaba en sus videos la tomaba de otros medios de comunicación.