Estas fueron las últimas palabras de Mauricio Hoffmann antes de que el tribunal dicte sentencia en el juicio contra Diego Bravo

El presentador Mauricio Hoffmann aprovechó sus últimas palabras ante el tribunal para lanzar un contundente mensaje sobre el respeto, la comunicación y los límites que, a su criterio, deben existir cuando se habla de otras personas.

Horas antes de que se dictara sentencia en el juicio contra Diego Bravo, Hoffmann pidió que no se normalicen las ofensas contra las figuras públicas y recordó que, detrás de la exposición mediática, también hay seres humanos y familias.

Mauricio Hoffmann habló en el último día del juicio que lo enfrenta a él y Majo Ulate con Diego Bravo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No podemos normalizar que, como figuras públicas, tengamos que aguantar o recibir, porque al final somos seres humanos merecedores de respeto”, manifestó.

Mauricio Hoffmann habló de su hija

Durante su intervención, el presentador también cuestionó que se justifiquen ciertas formas de tratar a los demás y comparó esa situación con los valores que los padres buscan inculcar a sus hijos.

“Lo que no quisiera dejar pasar es que el señor (Randall Céspedes, abogado de Diego) dijo que no condenemos un estilo, eso es, considero yo, como decirle a una persona o a un niño cualquiera que tenga un carácter de buleador, soez, grosero, que no importa, que vaya por la vida hablándole así a las personas y que eso no va a tener ninguna consecuencia”, expresó.

Uno de los momentos más personales de su mensaje llegó cuando mencionó a su hija Zoé, a quien aseguró querer proteger y respetar.

“Creo que nosotros que somos papás trabajamos mucho por inculcarle valores a nuestros hijos. Tengo una hija maravillosa que quiero cuidar y proteger y respetar hasta hasta el último momento, y por eso estamos aquí pidiendo ese respeto y dándole valor a lo que somos como seres humanos”, dijo.

El presentador pidió justicia

Hoffmann también se refirió a la responsabilidad que, según él, debe acompañar el ejercicio de la comunicación y aseguró que acudió al tribunal con la expectativa de que se valoraran las pruebas presentadas.

“Con el tema de la comunicación, hay todo un deber, hay una manera de comunicar y de decir las cosas, y es por eso que estamos hoy en día ante ustedes pidiendo justicia, y sabemos que podrán valorar las pruebas que hemos presentado”.

El presentador cerró su intervención agradeciendo al tribunal y expresando su confianza en la decisión que tomaría.

“Así que gracias y confiamos en ustedes”.

Sus palabras se dieron en la etapa final del proceso judicial contra Diego Bravo, antes de que el tribunal dé a conocer su sentencia este miércoles, a las 9 de la mañana.