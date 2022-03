Estas son las chicas que pulsearán ser la “Selena tica” en concurso de De boca en boca

Las Selenas ticas fueron presentadas en la Haciendo Salitrillos, en Aserrí. Cortesía.

Casi no llega a la audición, le tocó hacerla en las afueras de Teletica por no tener el código QR de vacunación a mano y fue convencida por sus amigas, pero lo que está para uno, ni quitándose.

Tabata Samantha Acuña, de 25 años, se convirtió este viernes en una de las seis participantes que a partir del próximo lunes, pulsearán ser la “Selena tica”, en el concurso que organiza el programa De boca en boca.

Las concursantes fueron anunciadas este viernes y, además de Tabata, estarán María Fernanda Jara, Andrea Loreto, Heizel Alfaro, María Isabel Rivas y Hazel Jiménez.

“El día del casting era un poco tarde y no llevaba el carné de vacunas, ni el código QR, como la idea no me nació a mí, sino a mis amigas, no estaba lista. Ellas me decían que fuera porque me parezco mucho y fue porque para Halloween el año pasado me vestí de Selena y de ahí es que viene todo, fue divertido porque las personas que estaban haciendo el casting salieron al parqueo y ahí canté y bailé”, dijo la guapa chica.

Tabata Samantha Acuña fue impulsada por sus amigas. Cortesía.

Acuña es vecina de La Garita de Alajuela y tiene días practicando, aunque asegura que se dio cuenta que es una de las elegidas apenas este viernes.

“Yo no me dedico a cantar, más que todo participé por el parecido que dicen que tengo con Selena. No canto, pero estaría abierta a aprender cosas nuevas, tampoco tengo clases de actuación, pero creo que tengo carisma para poder hacerlo.

“Antes del concurso no había practicado, pero ahora sí, me he ido aprendiendo más los pasos de Selena y las canciones”, afirmó.

Como es de esperarse, cuenta con el apoyo de sus embarcadoras amigas, de su mamá y de su hijo.

María Fernanda Jara imita desde chiquilla a Selena. Cortesía.

Desde niña

En el caso de María Fernanda Jara, quien es vecina de Calle Blancos, su motivación principal fue el gusto que tiene desde chiquitilla por la reina del tex-mex.

“Siempre la admiré desde muy pequeña, mi hermana compró un disco y yo me ponía a bailar. Me motivó mucho, empecé a conocer su historia, cómo se fue desarrollando en el mundo artístico, su relación con su familia, que era muy unida, y cómo salieron adelante y por eso se convirtió en toda una leyenda”, aseguró la participante.

María Fer afirma que cuando se dio cuenta del casting, no tuvo que correr mucho, pues ya estaba más que preparada con lo que llevaría a probar suerte.

“Tenía un pantalón campana, que ahora se está usando de nuevo, una blusa transparente como la de Selena, la boina, tenías los zapatos y mandé a hacer un cinturón, mejor siempre andar un paso adelante”, comentó.

La muchacha cree que cualquier persona que imite a Selena debe ser simpática y humilde, características que derrochaba la artista mexicana.

“Tenía un carisma, una simpatía y humildad que eran de admirar, de hecho siento que tenemos cosas parecidas, porque yo soy muy social, me gusta compartir con la gente y ella era así, siempre dispuesta a dar autógrafos, fotos y compartir con sus admiradores”, agregó María Fernanda, quien es administradora de empresas, bailarina y actriz.

Rapidito

El concurso inicia el próximo lunes a la 1:30 p. m. en De boca en boca. Ese día se enfrentarán dos de las chicas escogidas.

Una vez que terminen de cantar, se abrirá la votación en las redes sociales del programa para que la gente seleccione a la ganadora de ese día. El martes y el miércoles se dará la misma dinámica.

El jueves 31 será la gran final, en la que tres chicas competirán por el ansiado título.

Ese día habrá un especial para conmemorar la muerte de la artista de éxitos como “Amor Prohibido”, “Ya no puedo más” o “Como la flor”.

Según Vivian Peraza, seleccionaron a las chicas en las que más encontraron actitud positiva, ganas de salir adelante y talento.

“Lo principal que tienen estas chicas es talento y convencimiento de que son la Selena tica. La parte de nosotros es guiarlas por un camino correcto, impulsarlas, basados en la experiencia que hemos tenido estos años en Formatos; ahora nos fijamos en varias características y no solo en una para determinar el grupo”, comentó.

La ganadora del reality saldrá regalada con una pantalla plana, una cena, dos noches en hotel de playa, un día de spa, un cambio de look, kit de maquillaje, un mes de clases de baile, cuatro clases de canto, un coffee maker, un horno microondas y la oportunidad de presentarse en una fecha del Verano Toreado, de Teletica.