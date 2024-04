Estas son las primeras palabras de Jair Cruz tras la muerte de su mamá

Jair Cruz sufrió la pérdida de su madre el fin de semana y, según contó, tenía tres meses de estar en el hospital. (Cortesía CRC)

El locutor Jair Cruz reapareció en sus redes sociales luego de recibir la dura noticia de la muerte de su madre el sábado anterior.

El animador de El Chinamo hizo varias historias en su cuenta de Instagram para agradecer a todos los que de una u otra forma le han dado sus condolencias en estos días.

Según contó, doña Rogelia Cruz tenía tiempos de estar luchando con una enfermedad y que los últimos tres meses fueron los más duros porque ella estaba en el hospital.

Sin embargo, a su vez dice sentir mucha paz como hijo porque pudo estar con ella todo este tiempo, darle su compañía y apoyo.

Jair Cruz agradeció las muestras de cariño tras la partida de su madre

Además, mencionó que fue muy duro verla sufrir tanto, así como el tema de “la separación” o el tenerse que despedir de ella y entregársela a Dios.

“De verdad que muchas gracias por las muestras de cariño, por los mensajes, a quienes me acompañaron en la vela, en el funeral, de verdad muchas gracias, gente que no esperaba ver ahí los vi ahí, de verdad que eso lo guardo en el corazón y lo valoro mucho, y de verdad la gente que me escribió mensajes, que se preocupó, que me ha estado preguntado: ‘¿Jair, qué necesitas?, etc, etc. A mis hijos, de verdad que los amo muchísimo, gracias por ese cariño, por ese amor, por ese apoyo. Gracias por todas las muestras de cariño que me han dado durante estos días de verdad”, dijo.

El reconocido animador además agradeció a sus seis por acompañarlo en este proceso tan duro y mencionó que ellos han sido el pilar fundamental para seguir adelante a pesar del luto que lleva por dentro.