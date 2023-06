Este detallazo le sacó las lágrimas a Ítalo Marenco

Ítalo Marenco se ha ganado el cariño de la gente y por eso lo sorprenden con esos detallazos.

Hace unas semanas a Ítalo Marenco lo hicieron llorar con una pintura que le dieron en San José de su papá, el fallecido actor Álvaro Marenco.

Al presentador de Giros le volvieron a sacar las lágrimas con otro detallazo que recibió a finales de esta semana: un retrato en aerógrafo de su única hija, Irene.

El exjugador del Deportivo Saprissa reveló el bello y emotivo regalo en su Instagram, donde no solo agradeció el gesto sino todo el cariño que recibe a diario de sus seguidores.

“Siempre he dicho que ustedes no son seguidores, sino familia, y cuando me refiero a que son familia es que tienen detalles muy lindos conmigo. Vean nada más lo que me hicieron, me sacaron las lagrimas. ¡Vea qué cosa más bella de retrato!”, dijo Ítalo mientras mostraba la pintura.

Contó que la obra artística la realizaron a partir de una fotografía que él había compartido de su hija en el Zooave, durante una visita que hicieron a ese lugar hace algún tiempo.

“La plasmó de forma hermosa en este recuadro (la fotografía) y me sacaron las lágrimas. No tengo palabras para describir esta belleza”, agregó.

Ítalo es una de las figuras de la televisión más queridas en el país gracias a que es bastante accesible y buena gente, por eso a cada rato está recibiendo regalitos de todo tipo.