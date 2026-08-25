Este día volverán los famosos a la pista de baile de Teletica que tendrá una gran novedad esta temporada

La tercera temporada de Mira quién baila será presentada por Edgar Silva, Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde. (Instagram/Instagram)

La tercera temporada de Mira quién baila (MQB) se estrenará el próximo domingo 20 de setiembre, según anunció Teletica este martes.

El canal del trencito ya calienta motores para esta nueva edición que promete llegar con más ritmo, color y espectaculares puestas en escena.

La producción, además, confirmó que las estrellas que estarán en la pista esta vez serán: el cantante Tapón, la empresaria Karla Quesada, el humorista Mauricio Artavia (Papi Pazz), el bailarín JP Olivato, la presentadora Natalia Monge, la maquillista María José “Majo” Ulate, la influencer Jazmín Salas (esposa del exfutbolista Christian Bolaños), la locutora Rose Davis y los creadores de contenido Antuan Fallas y Alex Alvarado.

LEA MÁS: Esto dice Natalia Monge del vestuario sexy que lucirá en algunas galas de Mira quién baila

Por cierto, según supo La Teja, a este último lo llamaron casi de emergencia, pues en su lugar iba el actor y productor Eloy Mora; sin embargo, este tuvo que declinar su participación por un proyecto que le salió a última hora.

“Hay barrios donde se cuentan historias. En este se bailan. La cuenta regresiva ya comenzó y la pista está lista para recibir una nueva temporada llena de talento y mucho ritmo”, dice el promocional.

La tercera temporada de Mira quién baila iniciará pronto

Para esta campaña, el canal apostó por una propuesta inspirada en los colores, ritmos y la identidad de Latinoamérica, por lo que fue necesario construir una escenografía especialmente para la grabación.

Además, dieron a conocer que para la grabación de la promo se involucró a un equipo bastante grande: participaron 15 bailarines, dos extras dominicanos, un cantante y los 10 famosos que serán parte de la competencia.

Una novedad musical

La tercera temporada tendrá, además, un ingrediente que el formato no había tenido anteriormente.

Por primera vez, Mira quién baila contará con una canción original creada especialmente para el programa, que será utilizada tanto en las promociones como en el opening de cada gala.

La tercera temporada de Mira quién baila inicia el domingo 20 de setiembre. (redes/Captura de video)

LEA MÁS: Mira quién baila aún no arranca y ya hay polémica: concursante no se quedó callada con esto que le pasó

El tema fue escrito por el músico costarricense Rodrigo Lagunas, quien se encargó de darle identidad musical a esta nueva etapa del programa.

Con esta propuesta, Teletica pretende presentar una edición con producciones de mayor escala y puestas en escena más llamativas.