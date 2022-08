Este es el galán cubano que le robó el corazón a la cantante tica Arlene Elizondo

La cantante Arlene Elizondo, de 36 años, se fue del grupo Expresso, en el que fue la figura femenina por más de 15 años.

Los motivos: enfocarse más en su carrera como solista y cerrar ciclos, como el de su exrelación con el director y dueño del grupo, Solón Sirias.

Además, hace unos meses el amor volvió a tocar su corazoncito y, aunque lo tenía calladito, ya no puede seguir ocultando lo feliz que está.

–¿Cómo se llama su novio y cómo surgió el amor entre ustedes?

Es médico ortopedista (tiene 52 años), pero se dedica más a la parte comercial, es director comercial para Latinoamérica de una compañía brasileña de productos ortopédicos, entonces, nada que ver con el medio. Es superperfil bajo y no le gusta salir en nada de esto.

Lo conozco hace como diez años y curiosamente lo conocí porque él me vio cantar en un lugar. Yo llegaba a cantar con Expresso y él llegaba a ver el grupo.

Se llama Lorenzo, es cubano-americano, él siempre llegaba a escucharnos, era admirador del grupo y mío, pero yo estaba en mi relación y él siempre supercaballero y respetuoso. Luego él se fue del país, como siete años, por cosas de trabajo y regresó, porque su hija (es divorciado) vive aquí. Él vivía en Miami antes y la empresa le dijo: ‘¿Dónde quiere vivir?’, para poder estar cubriendo también Centroamérica y bueno, se vino para acá.

Perdimos contacto completo, total, y un día él me escribió por Facebook (en marzo) para saludarme, para ver cómo estaba y me dijo que seguro ya estaba casada y con hijos, y donde le dije que no, que estaba soltera, me contó que ahora estaba viviendo en Costa Rica y que si nos íbamos a tomar un café y desde entonces no nos hemos separado.

–¿Que más tiene de especial este cubano?

Es una gran persona, es cero celoso, me apoya en todo, es cero machista, o sea, cuando empecé con él todavía trabajaba con mi ex y él me decía: ‘Tranquila, yo soy muy seguro de mí mismo y sé la mujer que yo tengo a la par. Yo te conocí cantando y sé tu historia’. Él tiene algo muy lindo y lo que puedo decir es que él a mí me da lo que ninguna otra relación me ha dado, que es paz y tranquilidad. Además, él está muy cerca de Dios, lee la Biblia, su personalidad es muy tranquila y, como es cubano, es superalegre, le encanta la música, le fascina bailar, entonces yo estoy muy contenta a su lado.