Este es el periodista de FUTV que saca curiosas confesiones a futbolistas ticos en gustada sección

El periodista Camilo Hernández el encargado de la sección Las Rapiditas en FUTV (Cortesía)

Si usted es fiebre del fútbol en Costa Rica y sigue las redes sociales del canal FUTV, es muy probable que se haya topado uno de los famosos videos de “Las Rapiditas”, segmento del programa La Jornada, en el canal del zanate, que se volvió todo un pegue.

El formato es muy sencillo, los futbolistas son sometidos a una serie de preguntas aleatorias las cuales tienen que contestar de manera inmediata y en muy pocas palabras, para tomarlos por sorpresa.

Además de los jugadores, el otro protagonista es el periodista Camilo Hernández, el encargado de realizar las preguntas y poner en jaque a más de uno con dudas que no se esperan.

Para conocer un poco más de Camilo lo pasamos de banquillo, conversamos sobre los exitosos clips, que llevan más de cinco millones de reproducciones en redes.

Camilo Hernández inició en el periodismo trabajando con el periodista Yashin Quesada (Cortesía)

-¿Por qué se inclinó por ser periodista?

Siempre, desde que estaba en el colegio, tenía muy claro que me gustaba mucho el tema de la comunicación, específicamente de deportes y cuando se fue acercando el momento de decidir se me hizo muy fácil por la vocación y pasión que sentía de la carrera, por dicha logré sacar el bachillerato y de inmediato una licenciatura en comunicación y mercadeo, es lo que me veía haciendo desde que estaba pequeño.

-¿Cómo empezó a trabajar en el periodismo?

Yo empecé puntualmente en lo que es a laborar o a tener experiencia en esto desde que estaba estudiando, como en el segundo año, por ahí, se me dio la oportunidad de hacer una pasantía con Yashin Quesada, que es como mi padre en la carrera, eso fue un proceso muy lindo en el que estuve un poco más de cuatro años hasta que pude ir con él al mundial de Catar en el 2022. Cuando terminó eso llegó la oportunidad con FUTV desde hace año y tres meses.

El periodista Camilo Hernández cubrió su primer mundial de fútbol en Catar 2022 (Cortesía)

-¿Cómo se da la oportunidad con FUTV?

Después del mundial, a los dos meses se me da la oportunidad, muy agradecido ahí con Alexis Sandoval (gerente de Marketing y Distribución FUTV.) que es el que me da el chance de ingresar. He tenido oportunidad de meterme además en el tema de mercadeo y mantener mi pasión, que es el periodismo, he podido hacer trabajos a ras de cancha, cápsulas de los estadio para redes sociales y por supuesto uno de los productos estrellas que han sido las rapiditas.

-Las rapiditas ha sido un concepto muy llamativo, ¿cómo surge?

Ha sido una iniciativa muy buena, surge cuando FUTV lanza el programa de La Jornada, que presenta mi colega y amigo Carlos Serrano, dándole de cabeza y valorando alternativas diferentes surgió la idea preguntas rápidas, que es algo que sobre todo en España y en Europa se da mucho y lo tropicalizamos al país, le dimos un orden, nombre y temática y afortunadamente ha sido muy llamativo, lo hemos mantenido desde agosto hasta la fecha.

-¿Cuántos clips llevan ya?

Han salido oficialmente hasta ahora 32, una es con un exjugador, las demás todas con jugadores que son figura de los equipos del fútbol nacional. Los jugadores han sido muy abiertos para participar en la dinámica, les ha gustado.

Camilo Hernández tiene la oportunidad de pocos periodistas de entrevistar a los futbolistas en la cancha (Cortesía)

-¿Alguno se ha quitado el tiro o le ha dicho que no?

Hasta el momento no, te puedo decir que un tema obviamente interno hemos hecho un proceso para conseguir estas figuras (FUTV es dueño de los derechos de TV de ocho equipos, lo que facilita el camino), sí te puedo decir que nos faltan algunas figuras que estamos en eso para estas próximas semanas.

-¿Cuáles han sido sus favoritos?

Es muy llamativo, porque esta dinámica no solo depende de las preguntas o un buen hilo de entrevistador, sino de las figuras y de la manera cómo reaccionan, porque no son preguntas para nada tradicionales. De mis favoritas están la de Erick “Cubo” Torres, que se hizo cuando estaba en Guanacasteca, se adaptó muy bien al formato, la de Kendall Waston y la de Celso Borges, es la estrella, que en Tik Tok tiene más de 700 mil reproducciones.

El clip con Celso Borges ha sido el favorito para el el periodista Camilo Hernández, encargado de la sección Las Rapiditas en FUTV. (Cortesía)

-Algo muy particular es que los jugadores tiren uno que otro secreto o cosas que no habían dicho antes, ¿cuáles le sorprendieron más?

Me sorprendieron casos como los de (Luis Javier) Paradela que reveló que estuvo muy cerca de ir a Alajuela antes de ir a Saprissa, el mismo Elías Aguilar que también reconoció que tuvo una opción muy clara de ir a la Liga, son situaciones que como te decía, hacen muy llamativa la sección, porque son cosas que no suelen revelar. Escuchar a un jugador como Giancarlo González que jugó con Zlatan (Ibrahimovic) o (Paulo) Dybala son cosas que te hacen ver a quiénes estamos destacando y han salido de nuestro país.