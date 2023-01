Este fue el comentario que les dolió a los presentadores de De boca en boca

Un comentario que hizo este medio le dolió muchísimo a los de De boca en boca.

No sabemos si es porque les tocó el ego o porque quisieron responder de alguna manera y no aceptar la realidad, pero lo cierto es que no dejaron pasar el comentario en que les señalamos que no tienen idea de cómo usar el término “exclusiva”, palabra que casi desde que empezaron las redes sociales quedó en el pasado.

Mauricio Hoffmann, Natalia Monge, Montserrat del Castillo y Bosmark Méndez son los presentadores de 'De boca en boca'. Foto: Facebook de De boca en boca

Esa palabra, usada hace muchos años en los diferentes medios, se utiliza para señalar que una persona escogió o aceptó hablar con un solo periodista o medio de algún tema. No aplica cuando es algo de lo que todo mundo habla y mucho menos cuando ha sido publicado por un personaje en redes sociales.

Esto ocurrió con la foto que compartió Gerard Piqué en Instagram antes sus 22 millones de seguidores y en el Facebook del programa la publicaron diciendo que era una exclusiva.

En De boca en boca no saben qué significa el término en exclusiva. Facebook.

Un error lo comete cualquiera, sin embargo, para todas las entrevistas que hacen dicen lo mismo, sin tomar en cuenta que ya los demás medios se han dado gusto hablando del tema.

Pues una vez que se los señalamos, primero fueron calladitos a cambiar la descripción de sus notas de Facebook y poner en lugar de “en exclusiva”, “lo último” y después, ya con las pruebas borradas, los presentadores empezaron a tirar indirectas en el programa dejando claro que el comentario llegó y fuerte.

En De boca en boca les tocó cambiar la descripción de sus notas. Facebook.

Primero fue Montserrat Del Castillo la que ironizó con la frase el pasado jueves y este viernes Natalia Monge y Mauricio Hoffmann, también se apuntaron al vacilón.

Ni modo, no pasa nada, porque todo el mundo se equivoca, y ellos más que nadie lo saben.