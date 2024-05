Este fue el motivo de salud que sacó a Hernán Morales de la transmisión del primer partido de la final

Hernán Morales no estuvo en las transmisión del partido entre Alajuelense y Saprissa de este miércoles y eso levantó las sospechas del por qué su ausencia. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El comentarista Hernán Morales fue el gran ausente en la transmisión del primer partido de la final del fútbol nacional y aquí le contamos la razón.

El exfutbolista se encuentra internado en el hospital Calderón Guardia desde principios de mes y por eso no ha estado en los partidos que transmite FUTV.

Morales confirmó a La Teja que tiene una infección bacteriana en su pierna izquierda y que han tenido que operarlo en dos ocasiones por eso aún se mantiene internado.

“No es así como muy grave. Hace unos días se me hizo una infección, se me endureció todo el músculo de la pierna izquierda, por la parte de atrás, y me dolía. De repente se hizo una llaga por ahí y me empezó a salir pus y todavía yo no reaccionaba hasta que ya estaba mojando mucho los pantalones y entonces me vine para el hospital y ya me hicieron todos los exámenes y diagnosticaron que tengo un infección en la pierna producto de una bacteria, pero no se sabía a raíz de qué”, explicó.

El exvolante del Deportivo Saprissa, de 72 años, mencionó que tiempo atrás (2006) fue operado de la cadera y le pusieron un implante y que los doctores creyeron que producto de su posible vencimiento estaría provocando la infección; sin embargo, dicha hipótesis fue descartada.

El comentarista Hernán Morales espera estar de regreso pronto en su trabajo en FUTV y Deportes Repretel. (Rafael Pacheco Granados)

La figura de Deportes Repretel además aclaró que, afortunadamente no es diabético, por lo que es solo esperar que sane bien la herida.

“Gracias a Dios no fue por la cadera sino una infección de abajo hacia arriba, entonces me han practicado un par de operaciones cortas y es sencillamente cuida la infección por medio de antibióticos”.

Hernán tiene la esperanza que le den la salida este fin de semana para poder tirarse el segundo partido entre el Deportivo Saprissa y Alajuelense en la casita.