Este nombre comienza a sonar para directora del “nuevo” Miss Costa Rica

Canal ¡Opa! le arrebató a Teletica la corona del Miss Costa Rica. (Albert Marín)

La movida de canal ¡Opa! de arrebatarle la franquicia del Miss Costa Rica a Teletica sorprendió a todo el mundo, incluso al canal del trencito, según reconocieron.

Con el cambio de organización muchas dudas saltaron al aire, entre esas quién será la nueva persona que asuma la dirección del certamen, posición que en Teletica asumió Gabriela Alfaro (también gerente de Imagen del canal).

Gastón Carrera, director de Contenidos y productor de ¡Opa!, dijo a La Teja este jueves que el “reemplazo” de Alfaro es un tema que aún no se define, pues apenas a inicios de semana recibieron la noticia de que serían los nuevos organizadores del certamen.

A pesar de eso, un nombre comienza a tomar fuerza tanto en los pasillos de ¡Opa! como en las redes sociales y se trata de nada más y nada menos que el de Verónica González.

Verónica González se coronó miss Costa Rica en el 2007. (Instagram)

La vecina de Orotina se coronó Miss Costa Rica en el 2007 y después consolidó una carrera en televisión que la llevó a trabajar en todos los canales del país.

Actualmente Vero es ficha del canal ¡Opa!; es decir, sus jefes son los nuevos organizadores del concurso. En el canal ella tuvo su programa de Divinazzz (fuera del aire) y actualmente es presentadora de ¡Opa Hogar! Por eso es que la ojiverde está en la mira de muchos para dirigir el certamen, que ahora se llamara Miss Universo Costa Rica y tendrá cambios en su formato de elección.

Tan fuerte es el rumor que Verónica González tuvo que salir al paso del asunto para aclarar que, hasta ahora, no le han dicho nada sobre encargarse del concurso.

Exreina de belleza habla sobre posibilidad de dirigir Miss Costa Rica

“Estoy muy impactada y, además, me han etiquetado en un montón de publicaciones, historias y todo sobre el tema de la dirección del Miss Costa Rica. Me siento muy halagada y encantada con la noticia, pero no es verdad y quería aclararlo porque me han escrito mucho al respecto y yo no sé nada. Estoy tan impactada como ustedes y todas las personas que siguen los certámenes de belleza”, dijo González en su Instagram.

Vero sería la elegida por su conocimiento en todo ese mundo de la belleza, de la moda y del modelaje ya que hasta tiene una agencia donde prepara a mujeres que quieren ser modelos e, incluso, reinas de belleza.

