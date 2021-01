“Desde el inicio del concurso ha sido muy fuerte. Tanto físicamente como mentalmente, tengo muy claro mis metas a futuro y eso es parte de la preparación para un concurso. Hasta he bajado de peso y he aprendido a ver las cosas desde otro punto de vista. He analizado mis errores y he trabajado sobre ellos para dar lo mejor de mí”, comentó la alajueliteña Naomy Corrales.