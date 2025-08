Este sería el destino de Ítalo Marenco tras su renuncia a Repretel

Ítalo Marenco se integraría en los próximos días a Teletica. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (redes/Instagram)

Ítalo Marenco no se fue de Repretel así porque así. El presentador renunció a la televisora de La Uruca porque habría recibido una oferta de Teletica a la que no le pudo decir que no.

LEA MÁS: Charlyn López cuenta cómo les dio Ítalo Marenco la noticia de que se iba de Repretel

Una fuente de La Teja nos contó que Marenco se uniría en los próximos días al equipo de presentadores de Buen día, la revista matutina de canal 7 que, curiosamente, es la competencia directa de Giros, el programa del 6 donde trabajó.

Su llegada al matutino del canal del trencito se confirmaría pronto, según nuestro informante.

Teletica lleva tiempo dándole pelea a Repretel por el rating de Giros; de hecho, los cambios que hicieron hace un año en Buen día con las salidas de Randall Salazar y Omar Cascante y las incorporaciones de Natalia Monge, Daniel Céspedes y Jennifer Segura, perseguían ese fin, aunque canal 7 no lo reconoció públicamente.

LEA MÁS: Ítalo Marenco se pronuncia sobre su salida de Repretel

Ítalo se sumaría a ese equipo en el que también está Nancy Dobles.

Ítalo Marenco se integraría al equipo de Buen día en los próximos días. (Jose Cordero)

También se dice que la llegada de Ítalo a Teletica facilitará a la televisora de Sabana Oeste su eventual fichaje para la segunda temporada de Mira quién baila.

Teletica Formatos le pidió a la gente postular a famositicos para el reality de baile que se estrenará el 7 de setiembre, y entre los nombres más mencionados estuvo el de Ítalo, por lo que no sería nada raro verlo en la pista de baila sacando los pasos prohibidos.

LEA MÁS: El sospechoso mensaje de Ítalo Marenco horas antes de renunciar a Repretel